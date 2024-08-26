Кафе для наркоманов на Одесчине: полиция задержала местного

Полицейский оформляет задержанного. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Одесской области полиция разоблачила наркопредпринимателя, который решил вести нестандартный бизнес прямо в собственном доме. За сделки с запрещенными веществами мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

31-летний житель Болградского района решил обустроить на своей кухне "нарко-кафе". В свое "заведение" мужчина приглашал любителей запрещенных веществ. Но на этом его изобретательность не закончилась: на приусадебном участке он выращивал мак и коноплю, ухаживал за ними, будто это были самые ценные овощи.

Что выращивал житель Одесской области. Фото: Нацполиция

Полицейские во время обыска нашли не только целую плантацию мака и конопли, но и готовый каннабис в доме, и устройства для его употребления. Но после того, как мужчину посадили под ночной домашний арест, он поссорился с матерью и решил "отблагодарить" женщину, поджег 375 тюков сена у ее дома.

Какое наказание

Жителю Одесчины правоохранители объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 1 ст. 317 УКУ — организация места для незаконного употребления наркотических средств, а также предоставление помещения с этой целью;

ч. 2 ст. 310 УКУ — незаконное выращивание снотворного мака, незаконный посев и незаконное выращивание конопли в количестве 50 и более растений лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 317 УКУ;

ч. 1 ст. 309 УКУ — незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта;

ч. 2 ст. 194 УК — умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.