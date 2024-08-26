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Пострадавших в результате ракетного ударах доставили в больницу Одессы — в каком они состоянии

26 августа 2024 13:58
Верзилова Єлизавета - редактор
Состояние пострадавших в результате ракетного удара по Одесщине: что известно
Пациент в больнице. Иллюстративное фото: из открытых источников
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня утром после очередного ракетного удара по Одесской области в городскую клиническую больницу доставили четырех пострадавших с минно-взрывными травмами. Медики оказали всю необходимую помощь, и теперь жизни одесситов ничего не угрожает.

О состоянии пациентов рассказал заместитель медицинского директора по хирургической помощи Андрей Аносов.

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"К нам были доставлены четыре человека, из них двое госпитализированы, а двое, после оказания амбулаторной помощи, отправились домой. Пока угрозы для жизни людей нет. Они находятся в состоянии средней тяжести и получают всю необходимую помощь в травматологическом отделении", — сообщил врач.

Состояние пострадавших в Одессе
Врач Андрей Аносов о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что все пострадавшие были в состоянии шока и очень растеряны, их жизни ничего не угрожает.

"Конечно, люди шокированы, ведь никто не ожидает таких событий у своего дома, даже несмотря на то, что война длится уже более двух лет" , — добавил медик.

Они могут находиться в больнице от 2-3 суток до недели в зависимости от их состояния. После того, как медики отметят, что с ними все хорошо, людей отпустят домой.

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