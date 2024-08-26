Атака на одежду сегодня: выросло количество пострадавших

Спасатели работают в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесчины

Стало известно, что в Одесской области до семи увеличилось количество раненых в результате атаки россиян сегодня утром, 26 августа. Среди пострадавших три ребенка.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Данные от полиции

В результате вражеского удара получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. В частности, разрушения фиксируются в частных домах, также есть поврежденные автомобили. Семь человек получили ранения разной степени тяжести.

"Среди раненых есть три ребенка — мальчики 10-ти и 7-ми лет и 10-летняя девочка. Всем оказывается медицинская помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется" , — отметили в полиции.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Сгорели автомобили в результате атаки 26 августа. Фото: ГСЧС Одесчины

Начато расследование

Прокуроры начали досудебное расследование по очередному факту нарушения русскими законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.