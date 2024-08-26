Атака на одежду сегодня: выросло количество пострадавших

На Одесчине возросло количество пострадавших в результате утренней ракетной атаки
Стало известно, что в Одесской области до семи увеличилось количество раненых в результате атаки россиян сегодня утром, 26 августа. Среди пострадавших три ребенка.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Данные от полиции
В результате вражеского удара получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. В частности, разрушения фиксируются в частных домах, также есть поврежденные автомобили. Семь человек получили ранения разной степени тяжести.
"Среди раненых есть три ребенка — мальчики 10-ти и 7-ми лет и 10-летняя девочка. Всем оказывается медицинская помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется" , — отметили в полиции.
Начато расследование
Прокуроры начали досудебное расследование по очередному факту нарушения русскими законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.
Читайте Новини.LIVE!