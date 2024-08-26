Ракетна атака на Одесу 26 серпня: у реігоні ввели відключення

Дим від вибуху в Одесы 26 серпня. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області введені екстрені відключення світла. Жителі та гості регіону залишились без електроенергії у наслідок ракетної атаки з боку росіян.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомляютьу пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Відключення в Одесі

У зв'язку із знеструмленням, в Одесі зупинено рух елетротранспорту. Офіційної інформації щодо часу відновлення роботи трамваїв та тролейбусів наразі немає.

Допис Одеської міськради. Фото: скриншот

Атака на Одещину 26 серпня

Вибухи у регіоні пролунали сьогодні зранку, о 08:36. Ймовірно, росіяни випустили на регіон крилаті ракети з півночі. Після вибухів у небі над містом видніється дим.