Ракетная атака на Одессу 26 августа: в реигоне ввели отключение

Экстренные отключения света в Одесской области — последствия ракетной атаки на регион
26 августа 2024 09:23
Дым от взрыва в Одессе 26 августа. Фото: Новини.LIVE
В Одесской области введены экстренные отключения света. Жители и гости региона остались без электроэнергии в результате ракетной атаки со стороны россиян.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщают в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
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В связи с обесточиванием в Одессе остановлено движение электротранспорта. Официальной информации о времени возобновления работы трамваев и троллейбусов пока нет.
Атака на Одесчину 26 августа
Взрывы в регионе прозвучали сегодня утром, в 08:36. Вероятно, россияне выпустили на регион крылатые ракеты с севера. После взрывов в небе над городом виднеется дым.
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