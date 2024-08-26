Ракетная атака на Одессу 26 августа: в реигоне ввели отключение

Дым от взрыва в Одессе 26 августа. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области введены экстренные отключения света. Жители и гости региона остались без электроэнергии в результате ракетной атаки со стороны россиян.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщают в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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Сообщение энергетиков. Фото: скриншот

Отключение в Одессе

В связи с обесточиванием в Одессе остановлено движение электротранспорта. Официальной информации о времени возобновления работы трамваев и троллейбусов пока нет.

Сообщение Одесского горсовета. Фото: скриншот

Атака на Одесчину 26 августа

Взрывы в регионе прозвучали сегодня утром, в 08:36. Вероятно, россияне выпустили на регион крылатые ракеты с севера. После взрывов в небе над городом виднеется дым.