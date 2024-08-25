Графики отключений света в Одесской области 26 августа от Укрэнерго

Электроопоры на фоне заката. Фото: unsplash

В Одесской области в понедельник, 26 августа, не прогнозируются почасовые отключения электроэнергии. Однако в случае погрузки на энергосистему графики введут. Потребители будут разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Урэнерго.

Читайте также:

Информация об отключении света завтра. Фото: скриншот

"26 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. В случае изменения ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК