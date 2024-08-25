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Відключення світла в Одеській області — як діятимуть графіки завтра

25 серпня 2024 21:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на Одещині 26 серпня від Укренерго
Електроопори на тлі заходу сонця. Фото: unsplash
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області у понеділок, 26 серпня, не прогнозуються погодинні відключення електроенергії. Однак у разі навантаження на енергосистему графіки введуть. Споживачі будуть розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Відключення світла в Одеській області — як діятимуть графіки завтра - фото 1
Інформація щодо відключення світла завтра. Фото: скриншот

"26 серпня заходи обмеження споживання не прогнозуються. В разі зміни ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години — з 10:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 24 серпня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 24 серпня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. 

Відключення світла Одеса 24 серпня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 24 серпня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 24 серпня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 24 серпня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

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