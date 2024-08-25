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На ремонт Одеського політеху виділили 18 мільйонів — ProZorro

25 серпня 2024 17:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі відремонтують будівлю політеху
Пошкоджена будівля університету. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі планують відремонтувати будівлю навчального корпусу "Одеської політехніки", яка постраждала внаслідок ракетного удару. Наразі відомо, що попередні роботи оцінили у понад 18 мільйонів гривень. Окрім цього, ще дев'ять мільйонів витратять на ремонт системи пожежної сигналізації. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro

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Даня з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За даними відкритого аукціону, замовником став сам Національний університет "Одеська політехніка", який готовий витратити на роботи 18 362 925 гривень. Відомо, що всі витрати на ремонт навчального закладу покриють з Державного бюджету. 

Що саме планують зробити

  • Капітальний ремонт 10-поверхового корпусу;
  • утеплення фасаду та внутрішні роботи.

Наразі відомо, що аукціон відбудеться 9 вересня у форматі відкритих торгів. А роботи мають бути виконані до 19 грудня 2025 року. 

Ремонт системи пожежної сигналізації

Окрім цього, також за державні кошти в закладі проведуть ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту та системи аварійного електроосвітлення. На ці цілі витратять 9 391 572 гривень.

На ремонт Одеського політеху виділили 18 мільйонів — ProZorro - фото 2
Інформація про аукціон. Фото: скриншот

Ракетний удар по бізнес-центру в Одесі

У ніч проти 14 червня 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами Одесу. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло та ще 13 дістали поранення. Ракета влучила у складське приміщення однієї з торгових мереж, що спричинило руйнування 1000 кв. м і пожежу на площі 400 кв. м. 

Обстріл Одеси призвів до серйозних пошкоджень у Приморському районі бізнес-центру "Шевченківський", ресторану McDonald’s, магазину "Єва" та навчального корпусу Національного університету "Одеська політехніка". У восьми корпусах навчального закладу було пошкоджено вікна та двері, близько 1 000 квадратних метрів вітражів та 1 800 квадратних метрів покрівлі. Найбільше постраждав Другий навчальний корпус, побудований у 1956 році, там вибуховою хвилею знесло дах. Пошкоджено також внутрішні стіни та перегородки — деякі з них просто обвалилися.

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