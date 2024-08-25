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Навіщо "обрізати" історію — одеський ресторатор про перейменування і демонтаж пам'ятників

25 серпня 2024 14:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеський ресторатор Сава Лібкін: "Перейменування вулиць – це відволікання від справжніх проблем"
Демонтований пам'ятник Катерині II. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Відомий одеський ресторатор Савва Лібкін висловив свою думку щодо перейменування вулиць і демонтажу пам'ятників у місті. Він вважає, що ці дії не мають значного впливу на історичну пам'ять та відвертають увагу від більш важливих завдань, таких як виробництво зброї.

Про це він сказав у п'ятницю, 23 серпня, в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Ресторатор каже, що йому "глибоко все одно", чи є в місті пам'ятники, оскільки вони відображають тільки час. Лібкін підкреслив, що зміна пам'ятників не змінює історичних фактів, і не варто "обрізати" власну історію.

"Я не можу собі обрізати свою історію. Я народився в 1961 році, у 1979 році мене призвали на службу, я чесно 2 роки "відбарабанив" в армії", — каже Лібкін, згадуючи про свою службу в радянській армії.

Навіщо "обрізати" історію — одеський ресторатор про перейменування і демонтаж пам'ятників - фото 1
Одеський ресторатор Сава Лібкін. Фото: Facebook/Restorator.Savva.Libkin

"Жванецький зробив багато для Одеси"

Водночас ресторатор каже, що не розуміє рішення перейменувати бульвар Жванецького, мовляв, сатирик при житті був "суперкомунікатором" і "суперфілософом". На думку Савви Лібкіна, такими людьми Одеса має пишатися.

"Про Одесу через Жванецького дізнаються у світі. Він був суперкомунікатор та  суперфілософ. Він людина, якою треба в принципі пишатися, тому що він одесит. Він народився в тому дворі, в якому росла моя тітка, у мене досі є фотка, де його мама та моя тітка поруч. Я не розумію, чому ці перейменування", — додав ресторатор.

Навіщо "обрізати" історію — одеський ресторатор про перейменування і демонтаж пам'ятників - фото 2
Колишній бульвар Жванецького в Одесі. Фото: ОМР

Перейменування відвертає увагу від проблем

Лібкін також висловив думку, що перейменування вулиць відвертає увагу громадськості від більш важливих питань, таких як виробництво зброї. Він вважає, що це набагато важливіше, ніж зміна назв вулиць. Попри це, за словами ресторатора, він не надає цим перейменуванням і демонтажам великого значення, оскільки, за його словами, він зайнятий розвитком свого ресторанного бізнесу і не має часу на оцінку таких подій.

"Був би я політиком, то докладав би більше зусиль для того, щоб ми накопичували сили та ресурси, щоб бути сильними. Зброя — це важливіше, цікавіше, ніж перейменовувати вулиці", — каже Савва Лібкін. 

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