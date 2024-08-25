Вивантаження зерна у портах Великої Одеси суттєво скоротилося

Чоловік лопатою завантажує зерно. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одеському регіоні суттєво сповільнилися темпи перевезень зернових вантажів. Так, за тиждень середньодобовий обсяг вивантаження зерна в портах Великої Одеси зменшився аж на 92 вагони.

Про це стало відомо під час наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 22 серпня, повідомляє Rail.insider.

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Вивантаження зерна скоротилося

Як пише видання, за останній тиждень середньодобовий обсяг вивантаження зерна у портах Великої Одеси скоротився на 92 вагони, що зменшило загальний показник до 1079 вагонів. Кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів, також знизилася — до 4030 одиниць, що на 857 вагонів менше, ніж попереднього тижня.

Крім того, середньодобове навантаження вагонів на мережі у напрямку портів Великої Одеси впало до 824 одиниць, що означає скорочення на 428 вагонів на добу за тиждень.

Накопичення вагонів з зерном в Ізмаїлі

Водночас накопичення вагонів із зерном у напрямку порту Ізмаїл зросло на 77 одиниць, і зараз у бік порту рухається 452 вагони. Однак середньодобовий показник вивантаження зерна у порту Ізмаїл також зменшився — на шість одиниць, до 54 вагонів на добу.