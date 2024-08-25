Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Порты Большой Одессы стали меньше выгружать зерна arrow

Порты Большой Одессы стали меньше выгружать зерна

25 августа 2024 13:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Выгрузка зерна в портах Большой Одессы существенно сократилась
Человек лопатой загружает зерно. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесском регионе значительно замедлились темпы перевозок зерновых грузов. Так, за неделю среднесуточный объем выгрузки зерна в портах Большой Одессы уменьшился на 92 вагона.

Об этом стало известно во время совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка 22 августа, сообщает Rail.insider.

Читайте также:

Выгрузка зерна сократилась

Как пишет издание, за последнюю неделю среднесуточный объем выгрузки зерна в портах Большой Одессы сократился на 92 вагона, что уменьшило общий показатель до 1079 вагонов. Количество вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов, также снизилось — до 4030 единиц, что на 857 вагонов меньше, чем на прошлой неделе.

Кроме того, среднесуточная погрузка вагонов на сети в направлении портов Большой Одессы упала до 824 единиц, что означает сокращение на 428 вагонов в сутки за неделю.

Накопление вагонов с зерном в Измаиле

Накопление вагонов с зерном в направлении порта Измаил выросло на 77 единиц, и сейчас в сторону порта движется 452 вагона. Однако среднесуточный показатель выгрузки зерна в порту Измаил также уменьшился — на шесть единиц до 54 вагонов в сутки.

Также важные новости дня по теме:

Одесса Черное море корабль Одесская область Одесская ОГА зерно Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:47 В Минэкономики объяснили, как Национальный кэшбек может ускорить рост ВВП

14:33 Зачем "обрезать" историю — одесский ресторатор о переименованиях и демонтаже памятников

14:30 Последствия удара по Херсонской области — в полиции сообщили о трех погибших

14:18 Маск отреагировал на задержание Дурова во Франции

14:15 Столбики термометров будут зашкаливать — народный синоптик Диденко спрогнозировала погоду на завтра

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

13:59 Угроза пожаров — жителей Одессы предупреждают об опасности

13:56 Лузан и Куклиновская стали победителями чемпионата мира, у мужчин бронза

13:41 Пограничники уничтожили два танка и ЗРК на Краматорском направлении — видео

13:30 Кому грозит опасность из космоса — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:29 Порты Большой Одессы стали меньше выгружать зерна

14:47 В Минэкономики объяснили, как Национальный кэшбек может ускорить рост ВВП

14:33 Зачем "обрезать" историю — одесский ресторатор о переименованиях и демонтаже памятников

14:30 Последствия удара по Херсонской области — в полиции сообщили о трех погибших

14:18 Маск отреагировал на задержание Дурова во Франции

14:15 Столбики термометров будут зашкаливать — народный синоптик Диденко спрогнозировала погоду на завтра

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

13:59 Угроза пожаров — жителей Одессы предупреждают об опасности

13:56 Лузан и Куклиновская стали победителями чемпионата мира, у мужчин бронза

13:41 Пограничники уничтожили два танка и ЗРК на Краматорском направлении — видео

13:30 Кому грозит опасность из космоса — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:29 Порты Большой Одессы стали меньше выгружать зерна

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту