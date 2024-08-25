Выгрузка зерна в портах Большой Одессы существенно сократилась

Человек лопатой загружает зерно. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одесском регионе значительно замедлились темпы перевозок зерновых грузов. Так, за неделю среднесуточный объем выгрузки зерна в портах Большой Одессы уменьшился на 92 вагона.

Об этом стало известно во время совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка 22 августа, сообщает Rail.insider.

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Выгрузка зерна сократилась

Как пишет издание, за последнюю неделю среднесуточный объем выгрузки зерна в портах Большой Одессы сократился на 92 вагона, что уменьшило общий показатель до 1079 вагонов. Количество вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов, также снизилось — до 4030 единиц, что на 857 вагонов меньше, чем на прошлой неделе.

Кроме того, среднесуточная погрузка вагонов на сети в направлении портов Большой Одессы упала до 824 единиц, что означает сокращение на 428 вагонов в сутки за неделю.

Накопление вагонов с зерном в Измаиле

Накопление вагонов с зерном в направлении порта Измаил выросло на 77 единиц, и сейчас в сторону порта движется 452 вагона. Однако среднесуточный показатель выгрузки зерна в порту Измаил также уменьшился — на шесть единиц до 54 вагонов в сутки.