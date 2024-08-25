В ВМС рассказали почему Россия не выводит свои корабли в Черное море

Украинский военный охраняет гражданские суды в Черном море. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В течение последней недели в Черном море не наблюдается ни одного вражеского корабля. Все боевые единицы русского флота остаются в порту Новороссийска.

Об этом в воскресенье, 25 августа, в эфире "Мы — Украина" сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Российских кораблей нет в Черном море

"Мы можем констатировать, что уже семь дней акватория Черного моря без российских кораблей. А что касается Азовского моря — то еще больше ", — сообщил военный

По словам спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука, российские корабли временно отсутствуют в Черном море, что может свидетельствовать об изменении тактики или технических проблем. Он отметил, что это может быть связано и с опаской понести потери.

"Этот вопрос, почему они прекратили именно таким образом вести охрану пункта базирования, остается открытым. Возможно, это связано с техническим обслуживанием кораблей или с какими-либо внутренними решениями", — добавил Плетенчук.

Потери РФ в Черном море

Отметим, что оккупанты остались без единого большого парома, который функционировал между Керчью и Россией. ВМС ВСУ официально подтвердили уничтожение "Конро Трейдера" в порту "Кавказ" Краснодарского края.