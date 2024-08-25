Массовый выход полосатых улиток на побережье Тузловских лиманов: уникальное природное явление

Улитки на побережье. Фото: Иван Русев

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" наблюдается массовый выход австрийских полосатых улиток. Эти наземные моллюски, известные своим полихроматизмом и способностью адаптироваться к засоленным лугам и степям, сейчас активно появляются на поверхности, особенно после дождей.

Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев.

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Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот

Выход улиток на поверхность

По его словам, это редкое и чрезвычайное природное явление. Эти моллюски населяют природные биотопы засоленных лугов и степей природного парка, а их численность достигает миллионов.

"Днем его увидеть можно редко, особенно в жаркую погоду. Выходит он "на охоту" вечером, ночью и самый активный в ранние утренние часы. Но после дождей, молодые моллюски быстро обследуют стебли разных трав, среди которых наиболее "вкусными" являются пиреи", — написал эколог.

Как выглядят улитки

Иван Русев говорит, что особенно интересно, что эти моллюски имеют несколько цветовых разновидностей, что придает их популяциям дополнительное разнообразие. В одной популяции могут встречаться как особи с пятью темными полосами на светлом фоне, так и с пятью светло-коричневыми полосами и светлой ногой.

Полосатая улитка. Фото: Иван Русев

Размножение улиток

Этот вид является гермафродитом и откладывает яйца в конце июля или начале августа, закапывая их во влажную почву на глубину 2-4 см. При жизни, продолжающейся около трех лет, улитки поднимаются по стеблям растений и даже по стволам деревьев. После дождей можно наблюдать сотни моллюсков на одном квадратном метре как молодых, так и взрослых.