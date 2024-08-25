В Николаеве часть города останется без водоснабжения более трех суток из-за ремонтных работ

Более трех суток без воды — в Николаеве отключат водоснабжение
С сегодняшнего дня и по 28 августа часть Николаева останется без централизованного водоснабжения. Эта ситуация коснется нескольких десятков улиц. Причина — необходимость проведения масштабных ремонтных работ на водопроводе.
Об этом 22 августа, в своем Telegram-канале сообщило КП "Николаевводоканал".
Отключение воды в Николаеве
В ведомстве уточнили, что с 18:00 25 августа до 20:00 28 августа будет прекращено водоснабжение в части города, охватывающей квадрат улиц от 3-й Слободской до 8 Марта и от Чкалова до Заводской. В этот периметр входят также улицы Млынная, Новосельская, Дмитриева, Богоявленская, Лескова, Радостная, Левадовская и переулок Судостроителей.
Где набрать воду в Николаеве
Отметим, что в начале года в 12 учебных заведениях Николаеву обустроили скважины, чтобы горожане могли набрать воду бесплатно.
- Николаевский классический лицей
- Николаевский лицей им. О. Ольжича
- Николаевский экономический лицей №1
- Николаевский лицей №2
- Николаевская гимназия №11
- Николаевская гимназия №36
- Николаевский лицей №38
- Николаевский лицей №41
- Николаевский лицей №42
- Николаевский лицей №55
- ЗЗСО №56
- ЗЗСО №57
Что с водой в Николаеве
Питьевая вода в кранах Николаева исчезла 12 апреля 2022 года после того, как российские войска повредили водопровод Днепр-Николаев. С тех пор в городе течет только техническая вода. Ожидается, что централизованные поставки питьевой воды в Николаеве будут возобновлены не ранее лета 2025 года.
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