В Одессе горел двухэтажный дом

Спасатель из шланга поливает огонь водой. Фото: ГСЧС

В Пересыпском районе Одессы произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме по улице Штилева. Событие произошло в ночь на 25 августа. Спасателям понадобилось полтора часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Об этом в воскресенье утром, 25 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Пожар в Одессе

По информации спасателей, огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, создавая угрозу для близлежащих зданий. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние жилые дома.

Спасатель с фонарем в задымленном помещении. Фото: ГСЧС

Пожарный с помощью лестницы поднимается на чердак. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей тушили огонь в Одессе

На место происшествия было направлено 5 единиц техники и 20 пожарных ГСЧС, которые в течение полутора часов боролись с пламенем. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают нанесенный ущерб.