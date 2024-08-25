В Одессе горел двухэтажный дом

Пожар в Пересыпском районе Одессы — спасатели полтора часа боролись с огнем
В Пересыпском районе Одессы произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме по улице Штилева. Событие произошло в ночь на 25 августа. Спасателям понадобилось полтора часа, чтобы ликвидировать возгорание.
Об этом в воскресенье утром, 25 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе
По информации спасателей, огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, создавая угрозу для близлежащих зданий. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние жилые дома.
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На место происшествия было направлено 5 единиц техники и 20 пожарных ГСЧС, которые в течение полутора часов боролись с пламенем. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают нанесенный ущерб.
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