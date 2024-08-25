В Одесі горів двоповерховий будинок

Пожежа в Пересипському районі Одеси — рятувальники півтори години боролися з вогнем
В Пересипському районі Одеси сталася пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вулиці Штильова. Подія сталася в ніч на 25 серпня. Рятувальникам знадобилося півтори години, щоб ліквідувати загоряння.
Про це у неділю вранці, 25 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Одесі
За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу 100 квадратних метрів, створюючи загрозу для прилеглих будівель. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні житлові будинки.
Скільки рятувальників гасили вогонь в Одесі
На місце події було направлено 5 одиниць техніки та 20 вогнеборців ДСНС, які протягом півтори години боролися з полум'ям. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає. Наразі спеціалісти встановлюють причини загоряння та оцінюють завдані збитки.
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