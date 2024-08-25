В Одесі горів двоповерховий будинок

Рятувальник зі шланга поливає вогонь водою. Фото: ДСНС

В Пересипському районі Одеси сталася пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вулиці Штильова. Подія сталася в ніч на 25 серпня. Рятувальникам знадобилося півтори години, щоб ліквідувати загоряння.

Про це у неділю вранці, 25 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа в Одесі

За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу 100 квадратних метрів, створюючи загрозу для прилеглих будівель. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні житлові будинки.

Рятувальник з ліхтарем у задимленому приміщенні. Фото: ДСНС

Вогнеборець за допомогою драбини підіймається на горище. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників гасили вогонь в Одесі

На місце події було направлено 5 одиниць техніки та 20 вогнеборців ДСНС, які протягом півтори години боролися з полум'ям. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає. Наразі спеціалісти встановлюють причини загоряння та оцінюють завдані збитки.