В Одесі рятувальники та добровольці ліквідували масштабну пожежу на Балтській дорозі

В Одесі рятувальники та добровольці гасили масштабну пожежу
Учора вдень рятувальники разом із добровольцями та пожежниками Національної гвардії України боролися з масштабною пожежею в Пересипському районі Одеси. Там горіла суха трава, сміття та очерет.
Про це у суботу вранці, 24 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Вогонь охопив площу у кілька гектарів
За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу 3,5 гектара, що створило серйозну загрозу розповсюдження пожежі. Боротьба з вогнем була значно ускладнена через відсутність під'їзних шляхів. На місці події працювали 5 одиниць техніки та 18 рятувальників від ДСНС, 1 одиниця техніки та 3 працівники від Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради, 1 одиниця техніки та 4 добровольці від Асоціації добровільних пожежників України, а також 1 одиниця техніки та 5 військових від Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.
Пожежа тривала чотири години
Через чотири години пожежу було локалізовано та ліквідовано. Рятувальники проводили проливку та розбір окремих осередків сміття, щоб уникнути повторного займання. За попередніми даними, причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою. На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
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