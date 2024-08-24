В Одесі рятувальники та добровольці ліквідували масштабну пожежу на Балтській дорозі

Рятувальник зі шланга поливає вогонь водою. Фото: ДСНС

Учора вдень рятувальники разом із добровольцями та пожежниками Національної гвардії України боролися з масштабною пожежею в Пересипському районі Одеси. Там горіла суха трава, сміття та очерет.

Про це у суботу вранці, 24 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Вогонь охопив площу у кілька гектарів

За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу 3,5 гектара, що створило серйозну загрозу розповсюдження пожежі. Боротьба з вогнем була значно ускладнена через відсутність під'їзних шляхів. На місці події працювали 5 одиниць техніки та 18 рятувальників від ДСНС, 1 одиниця техніки та 3 працівники від Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради, 1 одиниця техніки та 4 добровольці від Асоціації добровільних пожежників України, а також 1 одиниця техніки та 5 військових від Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Рятувальники під час пожежі в Одесі. Фото: ДСНС

Пожежа тривала чотири години

Через чотири години пожежу було локалізовано та ліквідовано. Рятувальники проводили проливку та розбір окремих осередків сміття, щоб уникнути повторного займання. За попередніми даними, причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою. На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.