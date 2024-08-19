Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині у масштабній пожежі горіли будинки — деталі від ДСНС arrow

На Одещині у масштабній пожежі горіли будинки — деталі від ДСНС

19 серпня 2024 09:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Пожежа на Одещині: горіли будинки, склади та трава
Наслідки пожежі в селі на Одещині. Фото: ДСНС Одещини
Верзілова Єлизавета - редактор

Через спеку пожежна небезпека в регіоні продовжує бути на високому рівні, а рятувальники кожного дня боряться з вогнем, що випалює наші землі. Так, в одному х сіл роздяльнянського району вогонь з чагарників перекинувся на будинки, проте трагедії запобігли співробітники ДСНС.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:
пожежі на Одещині 19 серпня
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Пожежа тривала тиждень

Між селом Яськи та Нижньодністровським національним природним парком загорівся очерет. Пожежу, яка виникла 12 серпня, вдалося ліквідувати, але точну площу збитків ще належить визначити. Це зроблять працівники природного парку після додаткового обстеження, щоб відокремити територію парку від місцевої громади. У гасінні вогню брали участь дві одиниці пожежної техніки та шість рятувальників ДСНС.

Пожежа в Маяках
Пожежа на Одещині в районі Маяк. Фото: ДСНС Одещини

Пожежі на Одещині

В Одесі на полях фільтрації також виникла пожежа — там тліє очерет на двох ділянках. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації тління, залучивши чотири одиниці техніки, 14 пожежників, одну мотопомпу та кунг.

Пожежа, Будячки, Одещині
Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещині.

Ще одна пожежа сталася вчора в селі Будячки, Роздільнянського району. Через сильний вітер вогонь швидко поширився на суху траву та чагарники, а потім перекинувся на дачний будинок і п'ять господарських споруд. Для повної ліквідації пожежі на площі чотири гектари рятувальникам знадобилося майже п'ять годин. На щастя, ніхто не постраждав. Для гасіння залучили три одиниці техніки та 12 рятувальників від ДСНС, а також одну одиницю техніки та три працівників місцевої пожежної команди села Виноградар. Причини пожежі та розмір збитків наразі встановлюються.

Пожежа в Будячках на Одещині
Загоряння у с. Будячки на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Також важливі новини дня по темі:

Одеса пожежа ДСНС пожежна небезпека Новини Одеси вогонь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:54 Росіяни відрізані від постачання — знищено третій міст через Сейм у Курській області

09:49 В Одесі сьогодні діють відключення — хто буде без світла до вечора

09:33 На Одещині у масштабній пожежі горіли будинки — деталі від ДСНС

09:28 Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі

09:24 ПриватБанк удосконалив мобільні банкомати — що змінилось

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

09:05 Курс іноземної валюти на сьогодні — долар та злотий дорожчають, а євро стабільний

09:03 Втрати Росії перевищили нову позначку — скільки окупантів знищили ЗСУ за останню добу

09:03 Вторгнення ЗСУ на Курщину та російський наступ на Донеччині — в ISW оцінили перспективи

08:47 Популярний тепличний овоч різко зріс у ціні — що кажуть фермери

08:45 Атака на нафтобазу у Ростовській області — на об'єкті вже добу триває пожежа

09:54 Росіяни відрізані від постачання — знищено третій міст через Сейм у Курській області

09:49 В Одесі сьогодні діють відключення — хто буде без світла до вечора

09:33 На Одещині у масштабній пожежі горіли будинки — деталі від ДСНС

09:28 Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі

09:24 ПриватБанк удосконалив мобільні банкомати — що змінилось

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

09:05 Курс іноземної валюти на сьогодні — долар та злотий дорожчають, а євро стабільний

09:03 Втрати Росії перевищили нову позначку — скільки окупантів знищили ЗСУ за останню добу

09:03 Вторгнення ЗСУ на Курщину та російський наступ на Донеччині — в ISW оцінили перспективи

08:47 Популярний тепличний овоч різко зріс у ціні — що кажуть фермери

08:45 Атака на нафтобазу у Ростовській області — на об'єкті вже добу триває пожежа

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин