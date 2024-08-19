Пожежа на Одещині: горіли будинки, склади та трава

Наслідки пожежі в селі на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Через спеку пожежна небезпека в регіоні продовжує бути на високому рівні, а рятувальники кожного дня боряться з вогнем, що випалює наші землі. Так, в одному х сіл роздяльнянського району вогонь з чагарників перекинувся на будинки, проте трагедії запобігли співробітники ДСНС.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС України в Одеській області.

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Пожежа тривала тиждень

Між селом Яськи та Нижньодністровським національним природним парком загорівся очерет. Пожежу, яка виникла 12 серпня, вдалося ліквідувати, але точну площу збитків ще належить визначити. Це зроблять працівники природного парку після додаткового обстеження, щоб відокремити територію парку від місцевої громади. У гасінні вогню брали участь дві одиниці пожежної техніки та шість рятувальників ДСНС.

Пожежа на Одещині в районі Маяк. Фото: ДСНС Одещини

Пожежі на Одещині

В Одесі на полях фільтрації також виникла пожежа — там тліє очерет на двох ділянках. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації тління, залучивши чотири одиниці техніки, 14 пожежників, одну мотопомпу та кунг.

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещині.

Ще одна пожежа сталася вчора в селі Будячки, Роздільнянського району. Через сильний вітер вогонь швидко поширився на суху траву та чагарники, а потім перекинувся на дачний будинок і п'ять господарських споруд. Для повної ліквідації пожежі на площі чотири гектари рятувальникам знадобилося майже п'ять годин. На щастя, ніхто не постраждав. Для гасіння залучили три одиниці техніки та 12 рятувальників від ДСНС, а також одну одиницю техніки та три працівників місцевої пожежної команди села Виноградар. Причини пожежі та розмір збитків наразі встановлюються.