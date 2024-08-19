Пожар в Одесской области: горели дома, склады и трава

Последствия пожара в селе на Одесчине. Фото: ГСЧС Одесчины

Из-за жары пожарная опасность в регионе продолжает быть на высоком уровне, а спасатели ежедневно борются с выжигающим наши земли огнем. Так, в одном из сел раздельного района огонь из кустарников перекинулся на дома, однако трагедии предотвратили сотрудники ГСЧС.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Пожар длился неделю

Между селом Яски и Нижнеднестровским национальным природным парком загорелся камыш. Пожар, возникший 12 августа, удалось ликвидировать, но точную площадь ущерба еще предстоит определить. Это сделают работники природного парка после дополнительного обследования, чтобы отделить территорию парка от местного сообщества. В тушении огня участвовали две единицы пожарной техники и шесть спасателей ГСЧС.

Пожар на Одесчине в районе Маяк. Фото: ГСЧС Одесчины

Пожары в Одесской области

В Одессе на полях фильтрации также возник пожар — там тлеет камыш на двух участках. Спасатели продолжают работы по ликвидации тления, привлекая четыре единицы техники, 14 пожарных, одну мотопомпу и кунг.

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области.

Еще один пожар произошел вчера в селе Будячки, Раздельнянского района. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на сухую траву и кустарники, а затем перекинулся на дачный дом и пять хозяйственных построек. Для полной ликвидации пожара на площади четыре гектара спасателям понадобилось почти пять часов . К счастью, никто не пострадал. Для гашения привлекли три единицы техники и 12 спасателей от ГСЧС, а также одну единицу техники и три работника местной пожарной команды села Виноградарь. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.