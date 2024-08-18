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Масштабна пожежа на Одещині — згоріло 15 будинків

18 серпня 2024 09:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа в Сербці: згоріло 15 дачних будинків, постраждала жінка
Вогонь в будинку. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У селі Сербка Березівського району вчора вдень сталася масштабна пожежа, яка охопила площу у 10 гектарів. Вогонь знищив 15 дачних будинків, а літня жінка отримала опіки, намагаючись самостійно впоратися з загорянням.

Про це у суботу вранці, 18 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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За інформацією пресслужби ДСНС, вогнеборці майже п’ять годин боролися з полум’ям, щоб повністю ліквідувати пожежу. На жаль, під час самостійної спроби гасіння пожежі отримала серйозні опіки жінка 1948 року народження. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу, де їй надають необхідну допомогу.

Згорілий будинок
Вогонь знищив будинок в Одеській області. Фото: ДСНС

Рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними, особливо в умовах надзвичайного рівня пожежної небезпеки, що триває на Одещині. Під час перебування на природі та відкритих територіях важливо дотримуватись правил безпеки та не намагатися самостійно гасити пожежі, якщо вони швидко розповсюджуються. У таких випадках необхідно негайно викликати рятувальників за номером "101".

Пожежа на Одещині
Пожежа в Одеській області на площі 10 гектарів. Фото: ДСНС

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

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