Пожар в Сербце: сгорело 15 дачных домов, пострадала женщина

Огонь в доме. Фото: ГСЧС

В селе Сербка Березовского района вчера днем произошел масштабный пожар, охвативший площадь в 10 гектаров. Огонь уничтожил 15 дачных домов, а пожилая женщина получила ожоги, пытаясь самостоятельно справиться с возгоранием.

Об этом в субботу утром, 18 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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По информации пресс-службы ГСЧС, пожарные почти пять часов боролись с пламенем, чтобы полностью ликвидировать пожар. К сожалению, при самостоятельной попытке тушения пожара получила серьезные ожоги женщина 1948 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

Огонь уничтожил здание в Одесской области. Фото: ГСЧС

Спасатели еще раз призывают граждан быть осторожными, особенно в условиях чрезвычайного уровня пожарной опасности, продолжающейся в Одесской области. При нахождении на природе и открытых территориях важно соблюдать правила безопасности и не пытаться самостоятельно тушить пожары, если они быстро распространяются. В таких случаях необходимо немедленно вызвать спасателей по номеру "101".

Пожар в Одесской области на площади в 10 гектаров. Фото: ГСЧС

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения: