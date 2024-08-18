Пожар в Сербце: сгорело 15 дачных домов, пострадала женщина

Масштабный пожар на Одесчине — сгорело 15 домов
В селе Сербка Березовского района вчера днем произошел масштабный пожар, охвативший площадь в 10 гектаров. Огонь уничтожил 15 дачных домов, а пожилая женщина получила ожоги, пытаясь самостоятельно справиться с возгоранием.
Об этом в субботу утром, 18 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одесской области
По информации пресс-службы ГСЧС, пожарные почти пять часов боролись с пламенем, чтобы полностью ликвидировать пожар. К сожалению, при самостоятельной попытке тушения пожара получила серьезные ожоги женщина 1948 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.
Спасатели еще раз призывают граждан быть осторожными, особенно в условиях чрезвычайного уровня пожарной опасности, продолжающейся в Одесской области. При нахождении на природе и открытых территориях важно соблюдать правила безопасности и не пытаться самостоятельно тушить пожары, если они быстро распространяются. В таких случаях необходимо немедленно вызвать спасателей по номеру "101".
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
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