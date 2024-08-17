Біля Одеси сильна пожежа

Пожежа на відкритій місцевості. Фото ілюстративне: ДСНС

Сьогодні, 17 серпня по обіді, в районі Конюшинового моста на в’їзді до Одеси сталася масштабна пожежа. Вогонь уже охопив приблизно 2 000 квадратних метрів.

Про це у суботу, 17 серпня, повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

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За їхньою інформацією, попередньо сталося займання сухої рослинності на відкритій території. Наразі відомо, що підрозділи ДСНС прямують на місце виклику, для боротьби з вогнем. А тим часом користувачі соцмереж діляться страшними кадрами диму, який йде з-під моста.

Пожежна небезпека на Одещині

Додамо, що на завтра за інформацією синоптиків, через спеку пожежна небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Затишшя;

Роздільна;

Одеса;

Чорноморськ;

Білгород-Дністровський;

Сарата;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки: