Біля Одеси сильна пожежа

Дим підіймається на декілька кілометрів — поблизу Одеси масштабна пожежа
Сьогодні, 17 серпня по обіді, в районі Конюшинового моста на в’їзді до Одеси сталася масштабна пожежа. Вогонь уже охопив приблизно 2 000 квадратних метрів.
Про це у суботу, 17 серпня, повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.
Поблизу Одеси пожежа
За їхньою інформацією, попередньо сталося займання сухої рослинності на відкритій території. Наразі відомо, що підрозділи ДСНС прямують на місце виклику, для боротьби з вогнем. А тим часом користувачі соцмереж діляться страшними кадрами диму, який йде з-під моста.
Пожежна небезпека на Одещині
Додамо, що на завтра за інформацією синоптиків, через спеку пожежна небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:
- Любашівка;
- Затишшя;
- Роздільна;
- Одеса;
- Чорноморськ;
- Білгород-Дністровський;
- Сарата;
- Болград;
- Вилкове;
- Ізмаїл.
Правила поведінки під час пожежної небезпеки
Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
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