Возле Одессы сильный пожар

Дым поднимается на несколько километров — вблизи Одессы масштабный пожар
Сегодня, 17 августа после обеда, в районе Клеверного моста на въезде в Одессу произошел масштабный пожар. Огонь уже охватил около 2 000 квадратных метров.
Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Вблизи Одессы пожар
По их информации, предварительно произошло воспламенение сухой растительности на открытой территории. Пока известно, что подразделения ГСЧС направляются на место вызова, для борьбы с огнем. А между тем пользователи соцсетей делятся страшными кадрами дыма, который идет из-под моста.
Пожарная опасность в Одесской области
Добавим, что завтра по информации синоптиков, из-за жары пожарная опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:
- Любашевка;
- Затишье;
- Раздельная;
- Одесса;
- Черноморск;
- Белгород-Днестровский;
- Сарата;
- Болград;
- Вилковое;
- Измаил.
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
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