Возле Одессы сильный пожар

Пожар на открытой территории. Фото иллюстративное: ГСЧС

Сегодня, 17 августа после обеда, в районе Клеверного моста на въезде в Одессу произошел масштабный пожар. Огонь уже охватил около 2 000 квадратных метров.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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По их информации, предварительно произошло воспламенение сухой растительности на открытой территории. Пока известно, что подразделения ГСЧС направляются на место вызова, для борьбы с огнем. А между тем пользователи соцсетей делятся страшными кадрами дыма, который идет из-под моста.

Пожарная опасность в Одесской области

Добавим, что завтра по информации синоптиков, из-за жары пожарная опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Затишье;

Раздельная;

Одесса;

Черноморск;

Белгород-Днестровский;

Сарата;

Болград;

Вилковое;

Измаил.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения: