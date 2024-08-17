В Одесской области построят укрытие по 35 миллионов

Вход в укрытие. Фото иллюстративное: REUTERS/Kacper Pempel

В Одесской области не перестают объявлять закупки по строительству и ремонту сооружений для защиты гражданского населения. Так, очередные укрытия двойного назначения, то есть противорадиационное, планируется обустроить в Подольском и Одесском районах. Общую сметную стоимость работ за два здания оценили более чем в 70 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Укрытие в селе Нестоита

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры Куяльницкого сельского совета объявил закупку на строительство укрытия для учебного заведения. Аукцион проведут 27 августа, а сдать объект должны в конце 2025 года. Стоимость сооружения оценили в 35 587 093 грн, средства планируют взять из Государственного бюджета Украины.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Укрытие в селе Бурлачья Балка

Кроме этого, ценное сооружение планируют построить и в селе Бурлачья Балка. Тендер объявило Управление капитального строительства Черноморского городского совета. Аукцион будет проведен 2 сентября, а завершить строительство подрядчик должен до конца августа 2025 года. Сумма закупки 34 568 084 грн. Средства также возьмут из госбюджета.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Какие работы запланированы

Всего в технической задаче указано более 460 видов работ. Основные из них будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д. Также планируется полностью провести теплоизоляцию по периметру укрытия, сделать пандус и отопление. Обязательно наличие системы пожарной безопасности и противодымной защиты.

Это уже третий тендер в этом месяце в Одесской области на строительство противорадиационного укрытия. Прошлый объявил учебное заведение "Испаснянский лицей" Мологовской ОТГ. На работы планируется потратить 41 376 888 гривен.

Открытые торги с особенностями

Оба тендера запланированы в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений будет длиться семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней.