Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности arrow

В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

17 августа 2024 14:54
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Угроза пожаров в Одессе очень высока
Пожар в лесу. Фото иллюстративное: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На завтра, 18 августа, синоптики сообщили о пожарной опасности в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров будет чрезвычайно высокой.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Пожарная опасность в Одесской области

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

  • Любашевка;
  • Затишье;
  • Раздельная;
  • Одесса;
  • Черноморск;
  • Белгород-Днестровский;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилковое;
  • Измаил.
В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности - фото 1
Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Также важные новости дня по теме:

погода Одесса пожар ГСЧС Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы спасатели огонь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

15:55 Обновление школьных столовых — сколько денег получит Одесчина

15:39 Шольц дал указание заморозить дополнительную помощь Украине — чего следует ожидать

15:37 Армия РФ нанесла серию ударов по Краматорску — под завалами ищут пострадавшего

15:27 Укрытие по 35 миллионов — где на Одесчине появятся дорогие сооружения

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

15:27 Ночной обстрел Киева — в двух районах столицы рухнули обломки сбитых дронов

15:21 Россияне активизировались в Харьковской области — в ВСУ объяснили, что задумал враг

15:10 Аномальная жара возвращается в Украину — Диденко дала неутешительный прогноз на завтра

15:08 Во Львове водитель под действием наркотиков протаранила дом

14:54 В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

15:55 Обновление школьных столовых — сколько денег получит Одесчина

15:39 Шольц дал указание заморозить дополнительную помощь Украине — чего следует ожидать

15:37 Армия РФ нанесла серию ударов по Краматорску — под завалами ищут пострадавшего

15:27 Укрытие по 35 миллионов — где на Одесчине появятся дорогие сооружения

15:27 Ночной обстрел Киева — в двух районах столицы рухнули обломки сбитых дронов

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

15:21 Россияне активизировались в Харьковской области — в ВСУ объяснили, что задумал враг

15:10 Аномальная жара возвращается в Украину — Диденко дала неутешительный прогноз на завтра

15:08 Во Львове водитель под действием наркотиков протаранила дом

14:54 В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

14:49 Уникальный случай — СМИ раскрыли причину сдачи в плен российской роты в Курской области

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут