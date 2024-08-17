Угроза пожаров в Одессе очень высока

Пожар в лесу. Фото иллюстративное: ГСЧС

На завтра, 18 августа, синоптики сообщили о пожарной опасности в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров будет чрезвычайно высокой.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

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По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Затишье;

Раздельная;

Одесса;

Черноморск;

Белгород-Днестровский;

Сарата;

Болград;

Вилковое;

Измаил.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения: