Угроза пожаров в Одессе очень высока

В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
17 августа 2024 14:54
Пожар в лесу. Фото иллюстративное: ГСЧС
На завтра, 18 августа, синоптики сообщили о пожарной опасности в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров будет чрезвычайно высокой.
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
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По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:
- Любашевка;
- Затишье;
- Раздельная;
- Одесса;
- Черноморск;
- Белгород-Днестровский;
- Сарата;
- Болград;
- Вилковое;
- Измаил.
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
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