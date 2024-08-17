Пожар в дельте Днестра в Одесской области: экологи показали последствия

Пожар в Маяках Фото: ГСЧС

В последние дни в дельте Днестра вспыхнул масштабный пожар, охвативший более 5000 га ценных природных территорий. Огонь уничтожил водно-болотные угодья, пойменный лес и заросли кустарника, включая значительную часть заповедной зоны Нижнеднестровского национального природного парка.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщил эколог Иван Русев.

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Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот

По словам эколога, из-за огня также погибло большое количество животных. Сильный пожар продолжался три дня и стал самым большим за последние пятьдесят лет, нанося непоправимый ущерб экосистеме. Иван Русев говорит, что это не первая трагедия для нацпарка.

"Самый мощный пожар в дельте Днестра произошел в 1969 году. Тогда выгорели большие площади водно-болотных угодий между Днестром и Турунчуком и сформировались так называемые "Горелые озера". После этого года было еще много разных пожаров, и мне с 1977 года, когда я часто бывал в дельте Днестра для наблюдения за птицами и средой их существования, пришлось не раз вызвать пожарных", — написал эколог.

Карта пожаров на 14.08.2024 года по ресурсу Sentinel 2. Фото: Иван Русев

Между тем, по информации пресс-службы ГСЧС в Одесской области, между селами Яськи и Маяки продолжает гореть камыш. На месте работают подразделения спасателей. По состоянию на утро, 17 августа, площадь горения снизилась до 2 гектаров.

Сообщение спасателей по пожару в Маяках. Фото: скриншот

Для мониторинга и обеспечения пожарной безопасности подразделениями ГСЧС организованы посты наблюдения, контролирующие очаги пожара, а также проводится пролив участка, где тление еще продолжается.