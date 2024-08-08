На Тузлівських лиманах помітили сіру чаплю, яка прилетіла з Росії

Сіра чапля на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Національний природний парк "Тузлівські лимани" став притулком для великої кількості птахів-мігрантів, які прилетіли сюди з різних регіонів, у тому числі з російської тундри. Серед них можна побачити качок, куликів, чапель, але найбільш примітною є сіра чапля.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

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Еколог зазначає, що її потужний крик можна почути у різних куточках парку, де зараз мешкає понад три сотні цих птахів.

"В основному це молоді птахи, які збираються з різних місць гніздування країни для того, щоб поживитися атериною, анчоусом, бичками та іншими ласощами, які дають Тузлівські лимани цього року, завдяки протоці з морем", — повідомляє Іван Русєв.

Сірі чаплі у воді. Фото: Іван Русєв

Життєвий простір та харчові ресурси

Але не тільки рибне багатство приваблює сірих чапель. Їх можна бачити й на луках, і на степових ділянках парку, де багато комах, ящірок та мишоподібних гризунів. Заповідні природні ділянки не лише допомагають їм вижити, але й відтворюватися, зберігаючи все живе.

"Заповідні території забезпечують нашим птахам необхідний простір і ресурси для виживання", — підкреслює фахівець.

Вплив війни на птахів-мігрантів

Проте, за словами Івана Русєва, не всі умови в парку ідеальні. Потужні шуми дронів та інші страшні звуки війни спричиняють стрес у птахів, змушуючи їх перелітати з місця на місце.

"Вони лякаються і метушаться через потужні шуми дронів та інші звуки війни, але загалом вони наберуться сил і будуть шукати більш спокійні місця, де зможуть уникнути впливу війни", — розповів еколог.

Який вигляд має чапля

Птах має невелике худорляве тіло вагою біля 2-х кг, але через пухке пір'я він здається досить великим. Має розмах крил півтора метра й довжину тіла більше метра. У шлюбний період самець співає самиці особливу пісню і танцює особливий танець.