На Тузловских лиманах заметили прилетевшую из России серую цаплю

Серая цапля на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" стал убежищем для большого количества птиц-мигрантов, прилетевших сюда из разных регионов, в том числе из российской тундры. Среди них можно увидеть уток, куликов, цапель, но наиболее примечательна серая цапля.

Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев.

Читайте также:

Эколог отмечает, что ее мощный крик можно услышать в разных уголках парка, где сейчас проживает более трехсот этих птиц.

"В основном это молодые птицы, которые собираются из разных мест гнездования страны для того, чтобы поживиться атериной, анчоусом, бычками и другим лакомством, которое дают Тузловские лиманы в этом году, благодаря проливу с морем", — сообщает Иван Русев.

Серые цапли в воде. Фото: Иван Русев

Жизненное пространство и пищевые ресурсы

Но не только рыбное богатство привлекает серых цапель. Их можно видеть и на лугах, и на степных участках парка, где много насекомых, ящериц и мышевидных грызунов. Заповедные природные участки не только помогают им выжить, но и воспроизводиться, сохраняя все живое.

"Заповедные территории обеспечивают нашим птицам необходимое пространство и ресурсы для выживания", — подчеркивает специалист.

Воздействие войны на птиц-мигрантов

Однако, по словам Ивана Русева, не все условия в парке идеальны. Мощные шумы дронов и другие страшные звуки войны вызывают стресс у птиц, заставляя их перелетать с места на место.

"Они пугаются и суетятся из-за мощных шумов дронов и других звуков войны, но в целом они наберутся сил и будут искать более спокойные места, где смогут избежать влияния войны", — рассказал эколог.

Как выглядит цапля

Птица имеет небольшое худощавое тело весом около 2-х кг, но из-за рыхлых перьев она кажется достаточно большой. Имеет размах крыльев полтора метра и длину тела больше метра. В брачный период самец поет самке особую песню и пляшет особый танец.