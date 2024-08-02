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В Одессе стало больше лис — с чем это связано

2 августа 2024 18:03
Верзилова Єлизавета - редактор
Лисы в Одессе - что следует знать в случае встречи с животным
Лиса в траве. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

В течение последнего месяца в Одессе заметно увеличилось количество лис, что стало новым феноменом для города. Рост их популяции в необычных для этих животных условиях свидетельствует об изменениях в экологическом балансе и взаимодействии людей с природой.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Биляков.

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"В городе сейчас гораздо больше лис. Это очень интересный факт, на который многие обращают внимание. Лисы стали чувствовать себя безопасно в городе, поскольку мы, люди, изменились. Мы стали более толерантными, внимательными и добрыми к животным. Лисицы это чувствуют и потому приходят в город", — отметил Биляков.

Он также призвал одесситов не кормить лис и не пытаться приручить их. Лисы должны оставаться дикими зверями даже в городе.

Что делать, если вы встретили лису

В первую очередь — не стоит паниковать. Большинство лис безопасны для людей и не будут нападать без веской причины.

Если зверь не проявляет признаков агрессии и держится на расстоянии, сделайте следующее:

  • Не приближайтесь к лисе. Бешеные лисы могут вести себя спокойно, но при попытке подойти нападут.
  • Не совершайте резких движений, не кричите и не пугайте животное, иначе оно может почувствовать угрозу и атаковать.
  • Избегайте зрительного контакта.
  • Спокойно удаляйтесь, пятясь от лисы.
  • Если вы встретили зверя в городе, сообщите об этом в администрацию или по телефону 112 .

Не пытайтесь покормить животное или погладить его. Даже если это не закончится ничем плохим для вас лично, положительный опыт заставит лису и дальше тянуться к людям, а это может быть небезопасно. Если же зверь без страха бежит прямо на вас, он может быть заражен бешенством. Постарайтесь найти укрытие, например в машине или даже на дереве. Если такой возможности нет, попробуйте держать хищника на расстоянии.

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