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На трассе Одесса — Рени значительные пробки — ситуация с выездом заграницу сегодня вечером

2 августа 2024 17:32
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 2 августа
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные осложнения движения в направлении границы с Молдовой в пятницу вечером, 2 августа. Сегодня водителям будет тяжело выехать из города из-за пробок. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки большая пробка на выезде из города. Также скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным рядом с Нижнеднестровским национальным природным парком. Там очередь достигает трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом.

Пробки в направлении Поланки 3 августа
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Доезд сюда усложнен пробками в направлении Паланки, на самом пункте также пробки — участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Старокозачее — Тудора" 3 августа
Очередь на КПП. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Пробки в направлении Орловки 3 августа
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть" 3 августа
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 2 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,67 грн/л;
  • А-92 — 53,87 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,93 грн/л.

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