Подготовка к отопительному сезону: Одесса получит насосы

В Одессу ожидается поставка четырех мощных насосов перед отопительным сезоном. Иллюстративное фото: Freepik

В преддверии нового отопительного сезона в Одессу ожидается поставка четырех мощных насосов, каждый из которых имеет мощность 200 кВт. Это стало возможным благодаря поддержке Швейцарии, которая профинансирует закупку.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Насосы для Одессы

Между коммунальным предприятием "Теплоснабжение города Одессы" (КП "ТмО") и Посольством Швейцарии в Украине заключен соответствующий Меморандум. Согласно этому документу, международные партнеры профинансируют около 12 млн. гривен на закупку необходимого оборудования. Ориентировочный срок поставки насосов – начало октября.

"Благодарны нашим международным партнерам за всестороннюю и регулярную техническую поддержку предприятий критической инфраструктуры города", — поблагодарила заместитель городского головы Анна Позднякова.

Эти насосы будут установлены на мощностях КП "ТмО" и позволят существенно снизить энергопотребление. Кроме того, в случае отсутствия централизованного электроснабжения оборудование может быть подключено к имеющимся генераторам.