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Газові генератори допоможуть Одесі пережити зиму — подробиці

25 липня 2024 17:34
Верзілова Єлизавета - редактор
Газова генерація в Одесі — як триває підготовка до зимового періоду
Генератори на вулицях міста. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

В складних умовах нестачі електроенергії та відсутності власної генерації Одеса готується до наступного опалювального сезону. Основною метою заходів є забезпечення безперебійного електропостачання, з чим  може допомогти місто-побратим Йокогама.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради. 

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В японському місті Йокогама нещодавно були підписані угоди з містом-побратимом та обговорені пропозиції з японським фондом JICA. В рамках цього співробітництва через ПРООН (Програму розвитку ООН) очікується реалізація проєкту з постачання газопоршневих машин, які мають значно підвищити стабільність електропостачання в місті.

"Ми чекаємо з нетерпінням на ці поставки, які, за попередньою інформацією, мають розпочатися у листопаді. Ми вже підготували місця для встановлення цих машин і готові до їхнього введення в експлуатацію", — зазначив Геннадій Труханов.

Крім того, у співпраці з ПРООН планується також постачання потужної турбіни, яка буде встановлена в області, а не в Одесі. Однак деталі програми не розголошуються з огляду на безпекову ситуацію. 

"Це така урядова програма: вони нам поставлять таку потужну турбіну. Її встановлять буде в регіоні, тобто вона буде в області, а не в Одесі. Сподіваюся, що ці плани будуть виконані і наші очікування здійсняться", — підсумував міський голова. 

Нагадаємо, що в регіоні майже всі котельні та лікарні забезпечені генераторами. Окрім цього, ведеться активна робота над захистом підстанцій та встановленням альтернативних джерел енергії, включаючи сонячні панелі та газопоршневі станції, аби підготувати регіон до зими.

Одеса електроенергія Японія Геннадій Труханов Одеська область електропостачання Новини Одеси генератори енергетика

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