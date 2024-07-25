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Газовые генераторы помогут Одессе пережить зиму — подробности

25 июля 2024 17:34
Верзилова Єлизавета - редактор
Газовая генерация в Одессе — как идет подготовка к зимнему периоду
Генераторы на улицах города. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В сложных условиях нехватки электроэнергии и отсутствия собственной генерации Одесса готовится к следующему отопительному сезону. Основной целью этих мер является обеспечение бесперебойного электроснабжения, с чем может помочь город-побратим Йокогама.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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В японском городе Йокогама недавно были подписаны соглашения с городом-побратимом и обсуждены предложения с японским фондом JICA. В рамках этого сотрудничества через ПРООН (Программу развития ООН) ожидается реализация проекта по снабжению газопоршневых машин, которые должны значительно повысить стабильность электроснабжения в городе.

"Мы ждем с нетерпением этих поставок, которые, по предварительной информации, должны начаться в ноябре. Мы уже подготовили места для установки этих машин и готовы к их вводу в эксплуатацию", — отметил Геннадий Труханов.

Кроме того, в сотрудничестве с ПРООН планируется также поставка мощной турбины, которая будет установлена в области, а не в Одессе. Однако детали программы не разглашаются ввиду ситуации с безопасностью.

"Это такая правительственная программа: они нам поставят такую мощную турбину. Ее установят в регионе, то есть она будет в области, а не в Одессе. Надеюсь, что эти планы будут выполнены и наши ожидания реализуются", — подытожил городской голова.

Напомним, что в регионе почти все котельные и больницы снабжены генераторами. Кроме того, ведется активная работа по защите подстанций и установке альтернативных источников энергии, включая солнечные панели и газопоршневые станции, чтобы подготовить регион к зиме.

Одесса электроэнергия Япония Геннадий Труханов Одесская область электроснабжение Новости Одессы генераторы энергетика

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