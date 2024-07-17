Як Одещина готується до зими - Олег Кіпер

Жінка перевіряє наявність опалення. Фото: Новини.LIVE

На сьогодні в регіоні майже всі котельні та лікарні забезпечені генераторами. Окрім цього, ведеться активна робота над захистом підстанцій та встановленням альтернативних джерел енергії, включаючи сонячні панелі та газопоршневі станції, аби підготувати регіон до зими.

Про це на пресбрифінгу повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Читайте також:

"Сьогодні 99% котелень забезпечені генераторами, усі лікарні забезпечені та водоканали. Ми працюємо і на захист від ракет, ми працюємо на закриття підстанцій наших. Ці процеси тривають постійно", — повідомив Олег Кіпер.

Він додав, що до листопада-грудня планується завершення встановлення нових генераторів та інших енергетичних об'єктів в Одесі та у містах в регіоні. Їх встановлять за кошти інвесторів. Тож, всі заплановані заходи виконуються згідно з графіком, а обласна адміністрація проводить регулярні перевірки для забезпечення належного рівня підготовки до опалювального сезону.

"Ми будемо підганяти, щоб закрити це питання. І це не тільки в Одесі, в інших містах Одеського району. Також це питання проробляється для того, щоб точно було тепло. До опалювального сезону в нас йде в штатному режимі. Те, що сьогодні заплановано, воно сьогодні виробляється", — додав він.

Нагадаємо, що наразі до опалювального сезону Одещина готова на 15%. Цей показник збігається з рекомендованим від Міністерства енергетики України. А у майбутньому в регіоні планують побудувати газопоршневі електростанції. Це допоможе важливим підприємствам зберігати потужності, проте така програма розрахована на тривалий час реалізації.