Как Одесчина готовится к зиме – Олег Кипер

Женщина проверяет наличие отопления. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в регионе почти все котельные и больницы снабжены генераторами. Кроме того, ведется активная работа по защите подстанций и установке альтернативных источников энергии, включая солнечные панели и газопоршневые станции, чтобы подготовить регион к зиме.

Об этом на прессбрифинге сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



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"Сегодня 99% котельных обеспечены генераторами, все больницы обеспечены и водоканалы. Мы работаем и на защиту от ракет, мы работаем на закрытие подстанций наших. Эти процессы продолжаются постоянно", — сообщил Олег Кипер.

Он добавил, что к ноябрю-декабрю планируется завершение установки новых генераторов и других энергетических объектов в Одессе и городах в регионе. Их установят на средства инвесторов. Все запланированные мероприятия выполняются согласно графику, а областная администрация проводит регулярные проверки для обеспечения должного уровня подготовки к отопительному сезону.

"Мы будем подгонять, чтобы закрыть этот вопрос. И это не только в Одессе, в других городах Одесского района. Также этот вопрос проделывается для того, чтобы точно было тепло. К отопительному сезону подготовка у нас идет в штатном режиме. То, что сегодня запланировано , оно сегодня производится", — добавил он.

Напомним, что к отопительному сезону Одесчина готова на 15%. Этот показатель совпадает с рекомендованным Министерством энергетики Украины. А в будущем в регионе планируется построить газопоршневые электростанции. Это поможет важным предприятиям сохранять мощности, однако такая программа рассчитана на длительное время реализации.