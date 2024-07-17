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Подготовка к зиме в Одесской области — тепло, вода и электроэнергия

17 июля 2024 16:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Как Одесчина готовится к зиме – Олег Кипер
Женщина проверяет наличие отопления. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня в регионе почти все котельные и больницы снабжены генераторами. Кроме того, ведется активная работа по защите подстанций и установке альтернативных источников энергии, включая солнечные панели и газопоршневые станции, чтобы подготовить регион к зиме.

Об этом на прессбрифинге сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
 

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"Сегодня 99% котельных обеспечены генераторами, все больницы обеспечены и водоканалы. Мы работаем и на защиту от ракет, мы работаем на закрытие подстанций наших. Эти процессы продолжаются постоянно", — сообщил Олег Кипер.

Он добавил, что к ноябрю-декабрю планируется завершение установки новых генераторов и других энергетических объектов в Одессе и городах в регионе. Их установят на средства инвесторов. Все запланированные мероприятия выполняются согласно графику, а областная администрация проводит регулярные проверки для обеспечения должного уровня подготовки к отопительному сезону.

"Мы будем подгонять, чтобы закрыть этот вопрос. И это не только в Одессе, в других городах Одесского района. Также этот вопрос проделывается для того, чтобы точно было тепло. К отопительному сезону подготовка у нас идет в штатном режиме. То, что сегодня запланировано , оно сегодня производится", — добавил он.

Напомним, что к отопительному сезону Одесчина готова на 15%. Этот показатель совпадает с рекомендованным Министерством энергетики Украины. А в будущем в регионе планируется построить газопоршневые электростанции. Это поможет важным предприятиям сохранять мощности, однако такая программа рассчитана на длительное время реализации.

Одесса больницы электроэнергия Одесская область зима электроснабжение теплоснабжение Новости Одессы генераторы отопление Олег Кипер

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