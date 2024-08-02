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Очікувана поставка насосів в Одесу для підготовки нового опалювального сезону

2 серпня 2024 16:50
Верзілова Єлизавета - редактор
Підготовка до опалювального сезону: Одеса отримає насоси
В Одесу очікується поставка чотирьох потужних насосів перед опалювальним сезоном. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Напередодні нового опалювального сезону в Одесу очікується поставка чотирьох потужних насосів, кожен з яких має потужність 200 кВт.  Це стало можливим завдяки підтримці Швейцарії, яка профінансує закупівлю.

Про це у п'ятницю, 2  серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Насоси для Одеси 

Між комунальним підприємством "Теплопостачання міста Одеси" (КП "ТмО") та Посольством Швейцарії в Україні укладено відповідний Меморандум. Згідно з цим документом, міжнародні партнери профінансують близько 12 млн гривень на закупівлю необхідного обладнання. Орієнтовний термін поставки насосів — початок жовтня.

"Вдячні нашим міжнародним партнерам за всебічну та регулярну технічну підтримку підприємств критичної інфраструктури міста", — подякувала заступниця міського голови Ганна Позднякова.

Ці насоси будуть встановлені на потужностях КП "ТмО" і дозволять суттєво зменшити енергоспоживання. Крім того, у випадку відсутності централізованого електропостачання обладнання може бути приєднане до наявних генераторів.

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Одеса опалювальний сезон Одеська область міська рада Новини Одеси генератори опалення

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