Перейменування вулиці Бабеля в Одесі: на честь кого нова назва

Вулиця Бабеля в Одесі. Фото: скриншот

Вулиця Бабеля в Одесі, яка розташована в історичному центрі міста, перейменовано на честь загиблого бійця територіальної оборони. Тепер вона носитиме назву — вулиця Дмитра Іванова.

Про це йдеться в розпорядженні Одеської ОВА про перейменування.

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Дмитро Іванов — що відомо

Дмитро Іванов був 36-річним військовослужбовцем, який проходив службу у відділенні снайперів роти вогневої підтримки 122 окремої бригади територіальної оборони. Він загинув 20 березня 2023 року у місті Бахмут, захищаючи Україну від російської агресії. Тепер вулиця в Одесі буде носити його ім'я в знак пам'яті та пошани за його героїзм і самопожертву.

Дмитро Іванов. Фото: Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗСУ

Також на честь Дмитра Іванова названо вулицю у селі Фонтанка, що на Одещині. Це рішення спрямоване на вшанування його пам'яті та визнання внеску у захист України.

Хто такий Ісаак Бабель

Ісаак Бабель — відомий письменник та драматург, який народився в Одесі. Він здобув популярність завдяки своїм творам про життя єврейського населення Одеси, зокрема "Одеським оповіданням". Бабель також відомий своєю участю в Громадянській війні в Росії, що знайшло відображення в його циклі оповідань "Конармія".

Пам'ятник Ісааку Бабелю в Одесі. Фото: з відкритих джерел

Більше про перейменування в Одесі

Нагадаємо, що перейменування вулиць в Одесі викликало неоднозначні реакції серед місцевих жителів та суспільства в цілому. Поки одні підтримують ініціативу, інші висловлюють своє невдоволення та протестують проти зміни історичних назв. Більше про реакції діячів — читайте у матеріалі.

Тож міська рада Одеси виконала всі вимоги закону про "деімперіалізацію", поки мала на це повноваження. Натомість рішення ОВА про перейменування ще понад 80 вулиць, на думку міського голови Геннадія Труханова, "обнуляє" наше місто.

Ми писали, що нардеп з Одеси Артем Дмитрук активно виступав проти перейменувань вулиць в Одесі. На це поскаржився учасник авіапрориву до Маріуполя і колишній полонений Віктор "Лелека" та дорівняв непогодження із новими назвами — насміхання над українськими військовими.

Також ми писали, що бульвар Жванецького в Одесі тепер матиме назву на честь Військово-Морських сил України. Прихильність Жванецького до країни-агресорки і стала причиною перейменування бульвару.