Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вулицю Бабеля в центрі Одеси перейменовано — яка нова назва arrow

Вулицю Бабеля в центрі Одеси перейменовано — яка нова назва

2 серпня 2024 16:17
Верзілова Єлизавета - редактор
Перейменування вулиці Бабеля в Одесі: на честь кого нова назва
Вулиця Бабеля в Одесі. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Вулиця Бабеля в Одесі, яка розташована в історичному центрі міста, перейменовано на честь загиблого бійця територіальної оборони. Тепер вона носитиме назву — вулиця Дмитра Іванова. 

Про це йдеться в розпорядженні Одеської ОВА про перейменування. 

Читайте також:

Дмитро Іванов — що відомо

Дмитро Іванов був 36-річним військовослужбовцем, який проходив службу у відділенні снайперів роти вогневої підтримки 122 окремої бригади територіальної оборони. Він загинув 20 березня 2023 року у місті Бахмут, захищаючи Україну від російської агресії. Тепер вулиця в Одесі буде носити його ім'я в знак пам'яті та пошани за його героїзм і самопожертву.

Дмитро Іванов, боєць ТрО Одеси
Дмитро Іванов. Фото: Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗСУ

Також на честь Дмитра Іванова названо вулицю у селі Фонтанка, що на Одещині. Це рішення спрямоване на вшанування його пам'яті та визнання внеску у захист України.

Хто такий Ісаак Бабель

Ісаак Бабель — відомий письменник та драматург, який народився в Одесі. Він здобув популярність завдяки своїм творам про життя єврейського населення Одеси, зокрема "Одеським оповіданням". Бабель також відомий своєю участю в Громадянській війні в Росії, що знайшло відображення в його циклі оповідань "Конармія".

Пам'ятник Бабелю в Одесі
Пам'ятник Ісааку Бабелю в Одесі. Фото: з відкритих джерел

 

Більше про перейменування в Одесі

Нагадаємо, що перейменування вулиць в Одесі викликало неоднозначні реакції серед місцевих жителів та суспільства в цілому. Поки одні підтримують ініціативу, інші висловлюють своє невдоволення та протестують проти зміни історичних назв. Більше про реакції діячів — читайте у матеріалі

Тож міська рада Одеси виконала всі вимоги закону про "деімперіалізацію", поки мала на це повноваження. Натомість рішення  ОВА про перейменування ще понад 80 вулиць, на думку міського голови Геннадія Труханова, "обнуляє" наше місто.

Ми писали, що нардеп з Одеси Артем Дмитрук активно виступав проти перейменувань вулиць в Одесі. На це поскаржився учасник авіапрориву до Маріуполя і колишній полонений Віктор "Лелека" та дорівняв  непогодження із новими назвами — насміхання над українськими військовими.

Також ми писали, що бульвар Жванецького в Одесі тепер матиме назву на честь Військово-Морських сил України. Прихильність Жванецького до країни-агресорки і стала причиною перейменування бульвару.

Одеса історія Одеська область декомунізація Герой України Новини Одеси територіальна оборона війна в Україні Олег Кіпер військовослужбовці перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:35 Надбавки до пенсії — скільки можуть отримати військові пенсіонери

16:32 На Київщині чоловік підірвав гранату в будинку — є жертви

16:24 Росіяни відкрили "відновлений" залізничний вокзал у Маріуполі, знищивши унікальну мозаїку

16:17 Вулицю Бабеля в центрі Одеси перейменовано — яка нова назва

16:16 Браузер Google Chrome незабаром отримає оновлення зі штучним інтелектом — деталі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

16:07 Левченко прокоментувала виліт з Олімпіади та атмосферу в українській команді

16:07 На Запоріжжі будують підземну школу, яка матиме протирадіаційний захист

16:06 Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують — у МОЗ розповіли подробиці

15:56 У Львові в двох парках штрафуватимуть власників собак — які умови вигулу

15:49 Прем'єр-міністр Молдови прокоментував можливість видачі військовозобов’язаних українців

16:35 Надбавки до пенсії — скільки можуть отримати військові пенсіонери

16:32 На Київщині чоловік підірвав гранату в будинку — є жертви

16:24 Росіяни відкрили "відновлений" залізничний вокзал у Маріуполі, знищивши унікальну мозаїку

16:17 Вулицю Бабеля в центрі Одеси перейменовано — яка нова назва

16:16 Браузер Google Chrome незабаром отримає оновлення зі штучним інтелектом — деталі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

16:07 Левченко прокоментувала виліт з Олімпіади та атмосферу в українській команді

16:07 На Запоріжжі будують підземну школу, яка матиме протирадіаційний захист

16:06 Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують — у МОЗ розповіли подробиці

15:56 У Львові в двох парках штрафуватимуть власників собак — які умови вигулу

15:49 Прем'єр-міністр Молдови прокоментував можливість видачі військовозобов’язаних українців

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі