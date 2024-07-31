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Проти перейменувань вулиць — на одесита Дмитрука подали позов до СБУ

31 липня 2024 17:26
Верзілова Єлизавета - редактор
Позов на Дмитрука: нардеп проти перейменування вулиць Одеси
Нардеп з Одеси Артем Дмитрук. Фото: @artem.dmytruk.odessa
Верзілова Єлизавета - редактор

На нардепа з Одеси Артема Дмитрука, який активно виступав проти перейменувань вулиць в Одесі, поскаржився учасник авіапрориву до Маріуполя і колишній полонений Віктор "Лелека". Військовий запевняє, що нардеп мав бути притягнутий до відповідальності ще минулого року. 

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

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Віктор "Лелека" опублікував пост, до якого додав відео нардепа Артема Дмитрука, що висловлюється проти перейменувань вулиць. Військовий вважає, що непогодження із новими назвами — насміхання над українськими військовими.

"Бульвар Жванецького, вулиця Бабеля, Ільфа і Петрова. Питання два: як треба не любити своє місто, аби цим займатися? Це вже перемога чи ще ні?" — каже Артем Дмитрук на відео.

В продовження допису "Лелека" в коментарях зазначає, що за свої слова Артем Дмитрук повинен відповідати перед Законом. 

"Або закон один для всіх, або я буду намагатися знайти цю пі***ту, і потім вам доведеться притягувати мене до відповідальності. Я не боюсь бути за ґратами — я впевнений, що там не гірше, ніж у полоні", — пише "Лелека". 

Нагадаємо, що перейменування вулиць в Одесі викликало неоднозначні реакції серед місцевих жителів та суспільства в цілому. Поки одні підтримують ініціативу, інші висловлюють своє невдоволення та протестують проти зміни історичних назв. Більше про реакції діячів — читайте у матеріалі

Також ми писали, що бульвар Жванецького в Одесі тепер матиме назву на честь Військово-Морських сил України. Прихильність Жванецького до країни-агресорки і стала причиною перейменування бульвару.

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