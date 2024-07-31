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Против переименований улиц — на одессита Дмитрука подали иск в СБУ

31 июля 2024 17:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Иск на Дмитрука: нардеп против переименования улиц Одессы
Нардеп из Одессы Артем Дмитрук. Фото: @artem.dmytruk.odessa
Верзилова Єлизавета - редактор

На нардепа из Одессы Артема Дмитрука, активно выступавшего против переименований улиц в Одессе, пожаловался участник авиапрорыва в Мариуполь и бывший пленник Виктор "Лелека". Военный уверяет, что нардепа должны были привлечь к ответственности еще в прошлом году.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Виктор "Лелека" опубликовал пост и добавил в него видео нардепа Артема Дмитрука, который высказывается против переименований улиц. Военный считает, что несогласие с новыми названиями — насмешка над украинскими военными.

"Бульвар Жванецкого, улица Бабеля, Ильфа и Петрова. Вопрос два: как нужно не любить свой город, чтобы этим заниматься? Это уже победа или еще нет?" — говорит Артем Дмитрук на видео.

В продолжение сообщения "Лелека" в комментариях отмечает, что за свои слова Артем Дмитрук должен отвечать перед Законом.

"Или закон один для всех, или я буду пытаться найти эту пи***ту, и потом вам придется привлекать меня к ответственности. Я не боюсь быть за решеткой — я уверен, что там не хуже, чем в плену", — пишет "Лелека".

Напомним, что переименование улиц в Одессе вызвало неоднозначные реакции среди местных жителей и общества в целом. Пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий. Больше о реакциях деятелей — читайте в материале.

Также мы писали, что бульвар Жванецкого в Одессе теперь будет назван в честь Военно-Морских сил Украины. Приверженность Жванецкого к стране-агрессору и стала причиной переименования бульвара.

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