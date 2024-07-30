Перейменування в Одесі: що думають містяни щодо зміни історичних назв

Люди гуляють в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Одесі рішенням голови ОВА було перейменовано понад 80 топонімів, що мали назви радянських діячів або митців, які пов'язали своє життя з країною агресоркою. На їхнє місце прийшли назви на честь українських Героїв, які відважно відстоювали незалежність своєї країни, та митців, чиї імена замовчувались за часи Радянського Союзу. Перейменування вулиць в Одесі продовжує викликати неоднозначні реакції серед місцевих жителів. Поки одні підтримують ініціативу, інші висловлюють своє невдоволення та протестують проти зміни історичних назв.

Думки щодо перейменувань одесити висловили на своїх сторінках у соцмережах.

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Історичне рішення

Перейменування вулиць підтримують чимало одеситів, наголошлуючи, що це пережитки російської імперії. Так, еколог Владислав Балінський зазначає, що зі зміною назв Одеса наповнилась українськими сенсами та позбавилась плями імперіалізму.



"Голова Одеської ОВА увійшов в історію як керівник, який не дивлячись на супротив з боку місцевої міської вати, прибрав з топонімічної мапи Одеси російські маркери та наповнив її українськими сенсами.Потужне рішення! Будемо разом відстоювати результат", — написав Владислав Балінський.

Допис еколога Балінського. Фото: скриншот

Його позицію підтримує й омбудсменка Ярослава Вітко-Присяжнюк, яка радіє новим назвам на честь українських героїв та видатних діячів. На її думку, старі назви в Одесі лише символізували єдність із Росією, тому позбуття їх було правильним рішенням.



"Сьогодні, без перебільшення, великий день. Перераховані назви — лиш маленька частинка з того загалу топонімів, котрий ментально й візуально повернув Одесу до України, позбавивши її російських маркерів та вирвавши із лап "руського миру"", — написала Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Допис омбудсменки Ярослави Вітко-Присяжнюк. Фото: скриншот

Зміни назв — замало

На думку дедяких одеситів, перейменування є лише символічним жестом, який не впливає на реальні проблеми. Так, член виконкому Одеської міськради Олена Павлова зазначила, що просто змінити назву вулиць — замало та Одесі потрібні більш рішучі зміни.

"Найпростіший спосіб точно не найкращий. Мало змінити колір вікон та шпалери на стінах, потрібно укріпити фундамент, зрозуміти, яким буде фасад, а яким — внутрішній простір, і головне — як вся будівля впишеться в простір загальний", — прокоментувала Олена Павлова.

Допис Олени Павлової. Фото: скриншот

Марнування грошей

Є й ті, хто звертає увагу на витрати, пов'язані зі зміною документації та табличок з новими назвами, що вважають недоцільними в нинішній економічній ситуації. Так, ексдепутат Одеської області та діючий військовий висловив думку, що це просто спроба відволікти увагу українців від більших проблем.

"Як зробити так, щоб відвернути увагу одеситів від підвищення податків, від безпрецедентної корупції на всіх рівнях з їхніми новими "волонтерами на Ламбі", від заздалегідь про****ної зими без електрики і тепла тощо? Правильно, зіштовхнути лобами навколо массового перейменування вулиць", — написав Олександр Хапатнюковський.

Допис Олександра Хапатнюковського. Фото: скриншот

Одним із яскравих прикладів суперечок стало перейменування бульвару Жванецкого та плани щодо пам'ятнику Пушкіну. Член виконкому у федерації шахів Одещини Михайло Голубєв прирівняв це до мародерства та прояв зневаги відносно культурної спадщини.

"Хоча питання перейменування бульвару Жванецького для Одеси болюче і підозрюю, що моя думка з цього приводу — у явній меншості серед оточуючих людей. "Депушкінізацію" Одеси ж вважаю просто огидним хунвейбінством. З багатьох причин",— написав Михайло Голубєв.

Допис Михайла Голубєва. Фото: скриншот



Перейменування вулиць в Одесі продовжуються в рамках загальноукраїнської політики декомунізації та дерусифікації. Цей процес має на меті позбавити міські топоніми від радянської спадщини та російського впливу та стати важливим кроком для утвердження національної ідентичності та історичної справедливості. Однак попри це, перейменування залишається складним і суперечливим питанням, яке викликає різні реакції серед місцевих жителів та громадських діячів.