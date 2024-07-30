Переименование в Одессе: что думают горожане об изменении исторических названий

Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе решением главы ОВА было переименовано более 80 топонимов, имевших названия советских деятелей или художников, связавших свою жизнь со страной агрессоркой. На их место пришли названия в честь украинских Героев, отважно отстаивавших независимость своей страны, и художников, чьи имена замалчивались во времена Советского Союза. Переименование улиц в Одессе продолжает вызывать неоднозначные реакции у местных жителей. Пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий.

Мнения по переименованию одесситы высказали на своих страницах в соцсетях.

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Историческое решение

Переименования улиц поддерживают немало одесситов, подчеркивая, что это пережитки российской империи. Так, эколог Владислав Балинский отмечает, что с изменением названий Одесса наполнилась украинскими смыслами и лишилась пятна империализма.



"Председатель Одесской ОВА вошел в историю как руководитель, который, несмотря на сопротивление со стороны местной городской ваты, убрал с топонимической карты Одессы российские маркеры и наполнил ее украинскими смыслами. Мощное решение! Будем вместе отстаивать результат", — написал Владислав Балинский.

Сообщение эколога Балинского. Фото: скриншот

Его позицию поддерживает и омбудсменка Ярослава Витко-Присяжнюк, радующаяся новым названиям в честь украинских героев и выдающихся деятелей. По ее мнению, старые названия в Одессе лишь символизировали единство с Россией, поэтому их избывание было правильным решением.



" Сегодня, без преувеличения, большой день. Перечисленные названия — лишь маленькая частица из того топонимов, который ментально и визуально вернул Одессу в Украину, лишив ее российских маркеров и вырвав из лап "русского мира"", — написала Ярослава Витко-Присяжнюк.

Сообщение омбудсменки Ярославы Витко-Присяжнюк. Фото: скриншот

Изменения названий — мало

По мнению некоторых одесситов, переименование является лишь символическим жестом, не влияющим на реальные проблемы. Так, член исполкома Одесского горсовета Елена Павлова отметила, что просто изменить название улиц — мало и в Одессе нужны более решительные изменения.

"Самый простой способ точно не самый лучший. Мало изменить цвет окон и обои на стенах, нужно укрепить фундамент, понять, каким будет фасад, а каким - внутреннее пространство, и главное — как все здание впишется в общее пространство" , — прокомментировала Елена Павлова.

Сообщение Елены Павловой. Фото: скриншот

Трата денег

Есть и те, кто обращает внимание на расходы, связанные с изменением документации и табличек с новыми названиями, которые считают нецелесообразными в сложившейся экономической ситуации. Экс-депутат Одесской области и действующий военный выразил мнение, что это просто попытка отвлечь внимание украинцев от больших проблем.

"Как сделать так, чтобы отвлечь внимание одесситов от повышения налогов, от беспрецедентной коррупции на всех уровнях с их новыми "волонтерами на Ламбе", от заранее про****ной зимы без электричества и тепла и т.п.? Правильно, столкнуть лбами вокруг массового переименования улиц", — написал Александр Хапатнюковский.

Сообщение Александра Хапатнюковского. Фото: скриншот

Одним из ярких примеров споров стало переименование бульвара Жванецкого и планы по памятнику Пушкину. Член исполкома в федерации шахмат Одесчины Михаил Голубев приравнял это к мародерству и проявление пренебрежения культурным наследием.

"Хотя вопрос переименования бульвара Жванецкого для Одессы болезненный и подозреваю, что мое мнение по этому поводу — в явном меньшинстве среди окружающих людей. "Депушкинизацию" Одессы же считаю просто отвратительным хунвейбинством. По многим причинам" , — написал Михаил Голубев.

Сообщение Михаила Голубева. Фото: скриншот



Переименования улиц в Одессе продолжаются в рамках общеукраинской политики декоммунизации и дерусификации. Цель этого процесса — избавить городские топонимы от советского наследия и российского влияния и стать важным шагом для утверждения национальной идентичности и исторической справедливости. Однако, несмотря на это, переименование остается сложным и противоречивым вопросом, который вызывает разные реакции среди местных жителей и общественных деятелей.