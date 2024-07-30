Перейменування бульвару Жванецького в Одесі: коментар ОВА

Зірка Жванецького все ще є на Алеї слави, — коментар Одеської ОВА щодо перейменування
В Одесі перейменували провулки, вулиці, сквери та бульвари, які містили символіку російської імперської політики або були з нею пов'язані. Одним із таких виявився бульвар Жванецького, який тепер названий на честь Військово-Морських сил України.
Про це написала Заступниця голови департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОВА Ярослава Різникова.
Рішення про перейменування бульвару Жванецького викликало чимало суперечок між одеситами. У відповідь на звинувачення в тому, що "Жванецького вигнали з Одеси", вона зазначила, що сатирик, попри свої хороші якості, вирішив пов'язати життя з Росією.
"Він мудра, харизматична і розумна людина, яка щиро любила Одесу, яка при цьому пов'язала своє життя з Росією", — написала Ярослава Різникова.
Прихильність Жванецького до країни-агресорки і стала причиною перейменувань бульвару. Однак його ім'я Одеса досі пам'ятає: на Алеї слави встановлена зірка на честь сатирика.
"Тому й вирішено перейменувати бульвар його імені. Зірка його імені залишається на Алеї, ніхто не може заборонити слухати чи читати його. Мені здається, все досить логічно", — підкреслила Різнікова.
Михайло Жванецький: що відомо
Михайло Жванецький був видатним радянським і українським сатириком, гумористом та письменником, чия кар'єра тісно пов'язана з Одесою. Він виріс і здобув освіту в цьому місті, що згодом стало центральним елементом його творчості. Однак його зв'язки з російським політичним та культурним середовищем викликають суперечки у нинішній ситуації.
У 2019 році він отримав орден "За заслуги перед Отчизной" III ступеня. Того ж року він знявся у фільмі з Михайлом Пореченковим, який підтримав анексію Криму та конфлікт на Донбасі, а також з Федором Добронравовим, який внесений до чорного списку Міністерства культури України.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, в Одесі перейменують 84 топоніми, а також знесуть пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Новими назвами будуть імена Героїв України, які віддали свої життя у війні з Росією.
Читайте Новини.LIVE!