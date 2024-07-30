Перейменування бульвару Жванецького в Одесі: коментар ОВА

Покажчик бульвару Жванецького в Одесі. Фото: Александра Дєдюліна

В Одесі перейменували провулки, вулиці, сквери та бульвари, які містили символіку російської імперської політики або були з нею пов'язані. Одним із таких виявився бульвар Жванецького, який тепер названий на честь Військово-Морських сил України.

Про це написала Заступниця голови департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОВА Ярослава Різникова.

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Коментар Ярослави Різникової. Фото: скриншот

Рішення про перейменування бульвару Жванецького викликало чимало суперечок між одеситами. У відповідь на звинувачення в тому, що "Жванецького вигнали з Одеси", вона зазначила, що сатирик, попри свої хороші якості, вирішив пов'язати життя з Росією.

"Він мудра, харизматична і розумна людина, яка щиро любила Одесу, яка при цьому пов'язала своє життя з Росією", — написала Ярослава Різникова.

Прихильність Жванецького до країни-агресорки і стала причиною перейменувань бульвару. Однак його ім'я Одеса досі пам'ятає: на Алеї слави встановлена зірка на честь сатирика.

"Тому й вирішено перейменувати бульвар його імені. Зірка його імені залишається на Алеї, ніхто не може заборонити слухати чи читати його. Мені здається, все досить логічно", — підкреслила Різнікова.

Михайло Жванецький: що відомо

Михайло Жванецький був видатним радянським і українським сатириком, гумористом та письменником, чия кар'єра тісно пов'язана з Одесою. Він виріс і здобув освіту в цьому місті, що згодом стало центральним елементом його творчості. Однак його зв'язки з російським політичним та культурним середовищем викликають суперечки у нинішній ситуації.

Михайло Жванецький. Фото: Вікіпедія

У 2019 році він отримав орден "За заслуги перед Отчизной" III ступеня. Того ж року він знявся у фільмі з Михайлом Пореченковим, який підтримав анексію Криму та конфлікт на Донбасі, а також з Федором Добронравовим, який внесений до чорного списку Міністерства культури України.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, в Одесі перейменують 84 топоніми, а також знесуть пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Новими назвами будуть імена Героїв України, які віддали свої життя у війні з Росією.