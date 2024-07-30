Переименование бульвара Жванецкого в Одессе: комментарий ОВА

Указатель бульвара Жванецкого в Одессе. Фото: Александра Дедюлина

В Одессе переименовали переулки, улицы, скверы и бульвары, содержащие символику российской имперской политики или связанные с ней. Одним из таких оказался бульвар Жванецкого, который теперь назван в честь Военно-Морских сил Украины.

Об этом написала заместитель председателя департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесского ОВА Ярослава Резникова.

Читайте также:

Комментарий Ярославы Резниковой. Фото: скриншот

Решение о переименовании бульвара Жванецкого вызвало множество споров между одесситами. В ответ на обвинения в том, что "Жванецкого выгнали из Одессы", она отметила, что сатирик, несмотря на свои достоинства, решил связать жизнь с Россией.

"Он мудрый, харизматичный и умный человек, искренне любивший Одессу, который при этом связал свою жизнь с Россией", — написала Ярослава Резникова.

Приверженность Жванецкого к стране-агрессору и стала причиной переименований бульвара. Однако его имя Одесса все еще помнит: на Аллее славы установлена звезда в честь сатирика.

"Поэтому и решено переименовать бульвар его имени. Звезда его имени остается на Аллее, никто не может запретить слушать или читать его. Мне кажется, все достаточно логично", — подчеркнула Резникова.

Михаил Жванецкий: что известно

Михаил Жванецкий был выдающимся советским и украинским сатириком, юмористом и писателем, чья карьера тесно связана с Одессой. Он вырос и получил образование в этом городе, что стало центральным элементом его творчества. Однако его связи с российской политической и культурной средой вызывают споры в сложившейся ситуации.

Михаил Жванецкий. Фото: Википедия

В 2019 году он получил орден "За заслуги перед Отчизной" III степени. В том же году он снялся в фильме с Михаилом Пореченковым, поддержавшим аннексию Крыма и конфликт на Донбассе, а также с Федором Добронравовым, внесенным в черный список Министерства культуры Украины.

Напомним, что, по данным СМИ, в Одессе переименуют 84 топонима, а также снесут памятник Пушкину на Приморском бульваре. Новыми названиями будут служить имена Героев Украины, отдавших свою жизнь в войне с Россией.