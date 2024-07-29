Люди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують перейменувати декілька вулиць. Йдеться про історичні назви, такі як Бульвар Жванецького, Думська площа та Пушкінська.

У мережі у понеділок, 29 липня, з'явилося розпорядження голови Одеської ОВА Олега Кіпера з переліком 84 топонімів, які збираються перейменувати.

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Перейменування вулиць в Одесі

У документах є Бульвар Жванецького, вулиці Ільфа і Петрова, Бабеля, Паустовського, площа Толбухіна і провулок Ляпунових.

Усі ці назви мають імперську символіку або потрапляють під закон про деколонізацію як ті, що пов’язані з країною-агресором або прославляють колоніалізм і тоталітарні режими. Однак ця інформація ще офіційно не підтверджена.

Перейменування вулиць в Одесі. Фото: t.me/kurs_odessa

Перейменування вулиць в Одесі. Фото: t.me/kurs_odessa

Перейменування вулиць в Одесі. Фото: t.me/kurs_odessa

Зокрема, вулиця Пушкінська буде перейменована на Італійську, а вулиця Паустовського — на вулицю 28-ї бригади. Площа Толбухіна стане площею Трибуни героїв, а Думську перейменують на Біржову.

Також у документах йдеться, що провулок Ляпунових стане провулком Олександра Ройтбурда.

Крім того, планується знесення пам’ятника Олександру Пушкіну на Приморському бульварі.

Нагадаємо, в Одесі тимчасово обмежили кількість вагонів за п'ятим маршрутом трамвая. На підстанції сталося пошкодження кабелю.

Також останні дві ночі жителі Одеси скаржаться на неприємний запах у повітрі. Джерело смороду, на жаль, поки невідоме, однак фахівці попереджають про високий рівень діоксиду сірки, що свідчить про забруднення.