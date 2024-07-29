Люди в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют переименовать несколько улиц. Речь идет об исторических названиях, таких как Бульвар Жванецкого, Думская площадь и Пушкинская.

В сети в понедельник, 29 июля, появилось распоряжение главы Одесской ОВА Олега Кипера с перечнем 84 топонимов, которые собираются переименовать.

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Переименование улиц в Одессе

В документах есть Бульвар Жванецкого, улицы Ильфа и Петрова, Бабеля, Паустовского, площадь Толбухина и переулок Ляпуновых.

Все эти названия имеют имперскую символику или попадают под закон о деколонизации как связанные со страной-агрессором или прославляющие колониализм и тоталитарные режимы. Однако эта информация еще официально не подтверждена.

Переименование улиц в Одессе. Фото: t.me/kurs_odessa

Переименование улиц в Одессе. Фото: t.me/kurs_odessa

Переименование улиц в Одессе. Фото: t.me/kurs_odessa

В частности, улица Пушкинская будет переименована в Итальянскую, а улица Паустовского — в улицу 28-й бригады. Площадь Толбухина станет площадью Трибуны героев, а Думскую переименуют в Биржевую.

Также в документах говорится, что переулок Ляпуновых станет переулком Александра Ройтбурда.

Кроме того, планируется снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре.

Напомним, в Одессе временно ограничили количество вагонов по пятому маршруту трамвая. На подстанции произошло повреждение кабеля.

Также последние две ночи жители Одессы жалуются на неприятный запах в воздухе. Источник сморода, к сожалению, пока неизвестен, однако специалисты предупреждают о высоком уровне диоксида серы, что свидетельствует о загрязнении.