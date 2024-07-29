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В Одесі скоротили кількість трамваїв на популярному маршруті — деталі

29 липня 2024 14:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Зменшення кількості трамваїв на маршруті в Одесі: деталі
Одеський трамвай. Ілюстративне фото: ОМР
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 29 липня, в Одесі тимчасово обмежили кількість вагонів за п'ятим маршрутом трамвая. На підстанції сталося пошкодження кабелю. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Скорочення рухомого складу трамвайного маршруту №5 

  • За маршрутом Центральний автовокзал — Аркадія наразі курсують чотири трамваї
  • У зворотному напрямку, від Автовокзалу до парку Шевченка — три

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Більше про рух транспорту у місті

Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що в Одеській області з 1 липня діють сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Через спеку фурам заборонили їздити з 10:00 до 20:00.

Одеса транспорт Одеська область міська рада Новини Одеси громадський транспорт

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