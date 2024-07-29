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В Одессе сократили количество трамваев на популярном маршруте — детали

29 июля 2024 14:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Уменьшение количества трамваев на маршруте в Одессе: детали
Одесский трамвай. Иллюстративное фото: ОМР
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 29 июля, в Одессе временно ограничили количество вагонов на пятом маршруте трамвая. На подстанции произошло повреждение кабеля.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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  • По маршруту Центральный автовокзал — Аркадия сейчас курсируют четыре трамвая.
  • В обратном направлении, от Автовокзала до парка Шевченко — три.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Больше о движении транспорта в городе

Мы писали, что в Одессе изменил схему движения трамвайный маршрут №1. Он будет временно курсировать от Лузановки в Центролит. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок.

Также мы сообщали, что одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

В Одесской области с 1 июля действуют сезонные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Из-за жары фурам запретили ездить с 10:00 до 20:00.

Одесса транспорт Одесская область городской совет Новости Одессы общественный транспорт

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