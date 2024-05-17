Нові економні трамваї на вулицях Одеси — де будуть курсувати

Економні трамваї виходять на вилиці Одеси. Фото: одеська міськрада

Одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, сьогодні на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.



Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Новий багатосекційний трамвай

Сьогодні на вулицях Одеси з'явився сучасний багатосекційний трамвай довжиною 26 метрів. Виготовлений компанією "Татра-Юг", його було поставлено в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України" за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Новий трамвай обслуговує 17 маршрут та курсує від зупинки "Куликове поле" до 11 станції Великого Фонтану.

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Відновлений трамвай

На маршрут №7 вийшов відновлений трамвай після капітального ремонту. Це вже третій вагон, в салоні якого встановлено сучасну систему кондиціонування та транзисторно-імпульсну систему управління тяговим електродвигуном. Нова система дозволяє знизити витрати електроенергії на 40%. Він курсуватиме від вул. Паустовського до Старосінної площі.

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Ми писали раніше, що Одеса може отримати додаткові автобуси для пасажирських перевезень від міста-побратима Стамбул. Відомо, що йдеться про передачу 10 одиниць транспорту для одеського автопарку.

Також ми повідомляли, що одеські депутати затвердили укладання угоди, згідно з якою місто зможе придбати новий транспорт за кредитні кошти Європейського банку. Основною метою є заміна старих тролейбусів на комфортні електробуси, пристосовані до потреб місцевих мешканців.