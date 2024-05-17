Нові економні трамваї на вулицях Одеси — де будуть курсувати
Одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, сьогодні на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Новий багатосекційний трамвай
Сьогодні на вулицях Одеси з'явився сучасний багатосекційний трамвай довжиною 26 метрів. Виготовлений компанією "Татра-Юг", його було поставлено в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України" за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Новий трамвай обслуговує 17 маршрут та курсує від зупинки "Куликове поле" до 11 станції Великого Фонтану.
Відновлений трамвай
На маршрут №7 вийшов відновлений трамвай після капітального ремонту. Це вже третій вагон, в салоні якого встановлено сучасну систему кондиціонування та транзисторно-імпульсну систему управління тяговим електродвигуном. Нова система дозволяє знизити витрати електроенергії на 40%. Він курсуватиме від вул. Паустовського до Старосінної площі.
Більше про громадський транспорт Одеси
Ми писали раніше, що Одеса може отримати додаткові автобуси для пасажирських перевезень від міста-побратима Стамбул. Відомо, що йдеться про передачу 10 одиниць транспорту для одеського автопарку.
Також ми повідомляли, що одеські депутати затвердили укладання угоди, згідно з якою місто зможе придбати новий транспорт за кредитні кошти Європейського банку. Основною метою є заміна старих тролейбусів на комфортні електробуси, пристосовані до потреб місцевих мешканців.
Читайте Новини.LIVE!