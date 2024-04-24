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Оновлення тролейбусів в Одесі — міськрада закупить новий транспорт

24 квітня 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Оновлення тролейбусів в Одесі — міськрада закупить новий транспорт
В Одесі планують оновити міський електротранспорт. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеські депутати затвердили укладання угоди, згідно з якою місто зможе придбати новий транспорт за кредитні кошти Європейського банку. Основною метою є заміна старих тролейбусів на комфортні електробуси, пристосовані до потреб місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Оновлення міського електротранспорту

В Одесі затвердили Угоду про передачу коштів позики, яка робить Одеську міськраду гарантом у закупівлі електробусів для КП "Одесміськелектротранс". Кошти надаються Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках програми "Оновлення міського електротранспорту України".

"Ми з вами маємо аналогічний досвід з закупівлею тролейбусів за кошти ЄБРР. Вже декілька років вулицями міста їздять нові  комфортні тролейбуси — тобто вже сьогодні надаємо одеситам якісну послугу", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Така ініціатива покликана покращити якість електротранспорту в місті та зробити його більш екологічним.

Міський транспорт Одеси

Раніше ми повідомляли, що Одеса отримала автобуси наприкінці минулого року від німецького міста-побратима Регенсбурга. Транспорт оновленого автопарку оснащений усім необхідним для комфортної поїздки та готовий найближчим часом вийти на маршрути. Проте немає відповідних документів від держави. 

Також ми повідомляли, що від 13 квітня, трамвайний маршрут №10 курсує за зміненою схемою руху. Кінцева зупинка тепер знаходиться біля Тираспольської площі.

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Європа
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Одеська ОДА
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