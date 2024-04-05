Заборонена гуманітарка — в Одесі не можуть вийти на маршрути німецькі автобуси

Новий автобус в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі протестували та показали журналістам перший двосекційний автобус, які отримала наприкінці минулого року від німецького міста-побратима Регенсбурга. Транспорт оновленого автопарку оснащений усім необхідним для комфортної поїздки та готовий найближчим часом вийти на маршрути. Проте немає відповідних дозвольних документів від держави.

Журналісти Новини.LIVE побачили перші автобуси на власні очі.

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Екологічні автобуси

Нові автобуси мають кращий екологічний слід та відповідають стандартам Євро-4, відмінно від "Богданів", які мають стандарт Євро-2. Також ці автобуси можна використовувати під час блекаутів, як альтернативну електротранспорту. Таким чином місто не буде паралізоване.

"Рівень задимленості майже нульовий. Він за показниками, як електробус. Тому по всім екологічним нормам він значно кращий. Також у них краща якість послуг для людей з інвалідністю", — сказав заступник мера Павло Вугельман.

Заступник мера Одеси Павло Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Наразі місто отримало 10 нових автобусів, але найближчим часом надійде ще одна партія з Регенсбурга. Таким чином можливо удосконалення транспортної мережі Одеси.

"В нас є унікальна можливість замінити автопарк та зробити його максимально комфортним та зручним для одеситів", — додав Вугельман.

На які маршрути вийдуть

Зазначимо, що великі двосекційні автобуси вийдуть на найзавантаженіші маршрути у всіх районах міста. Найбільша потреба наразі є у посиленні маршруту "Північ — Південь", який поєднує між собою всю Одесу.

"На найбільші маршрути ми плануємо поставити саме ці автобуси. Вони вже повністю готові, ми знайшли співробітників", — додав віцемер.

Сидіння в екологічному автобусі. Фото: Новини.LIVE

Технології автобуса

Великий автобус може замінити собою на маршруті одразу три автобуси типу "Богдан", які зараз курсують містом. Крім того, він зручний для пересування людей з інвалідністю або батьків з візочками. Для заїзду у транспорт необхідно натиснути на кнопку біля вхідних дверей, після чого спуститься відповідний пандус.

"Коли транспорт зупинився, людина з інвалідністю натискає потрібну кнопку, це висвітлюється на табло, автобус опускається на праву сторону, водій виходить, опускає пандус та допомагає пасажиру", — сказав водій Олександр Гришко.

Водій Олександр Гришко. Фото: Новини.LIVE

Чим оснащений:

місткість — 164 пасажири;

пандуси;

кнопки для виходу;

датчик кількості пасажирів;

місця для людей з інвалідністю.

Кнопки для особливих потреб. Фото: Новини.LIVE

Зміни до законодавства

Наразі Одеса не може використовувати на маршрутах ці автобуси через порушення закону. Законодавством заборонено одержання прибутку з автотранспорту, який завезений як гуманітарна допомога. Станом на зараз цей транспорт стоїть у гаражах, без можливості здійснення перевезення людей.

"Кожен день роботи одного такого автобуса обходиться місту близько 15 тисяч гривень. Одеський бюджет в умовах війни не може витрачати субвенції на підтримку такого великого автопарку. Тому треба внести зміни до законодавства. З цим ми звернулися до Кабміну, щоб відстоювати інтереси громад", — додав Павло Вугельман.

Новий двосекційний автобус. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що у разі внесення змін до закону "Про гуманітарну допомогу", понад 300 таких автобусів вийдуть на маршрути українських міст. Що значно покращить екологію країни та зменшить кількість викидів у повітря.